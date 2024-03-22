Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук – Лев матча Босния и Герцеговина - Украина
Вышел на замену и сделал игру
скриншот
В четверг, 21 марта, состоялся плей-офф матч отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, в котором
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Роману Яремчуку. Форвард вышел на замену во втором тайме, забил гол и отдал ассист и набрал 23% голосов.
Вслед за ним в опросе финишировали защитник Илья Забарный и опорник Владимир Бражко – по 9%.
Напомним, что теперь сборная Украины за выход на Евро сыграет с Исландией.
Популярное сейчас
- Босния и Герцеговина – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча плей-офф ЕВРО-2024
- УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом
- Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины
- Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО