Яремчук – Лев матча Босния и Герцеговина - Украина

В четверг, 21 марта, состоялся плей-офф матч отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, в котором гости победили со счетом 1:2.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Роману Яремчуку. Форвард вышел на замену во втором тайме, забил гол и отдал ассист и набрал 23% голосов.

Вслед за ним в опросе финишировали защитник Илья Забарный и опорник Владимир Бражко – по 9%.

Напомним, что теперь сборная Украины за выход на Евро сыграет с Исландией.