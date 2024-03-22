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Яремчук – Лев матча Босния и Герцеговина - Украина

Национальная сборная Украины

Вышел на замену и сделал игру

Яремчук – Лев матча Босния и Герцеговина - Украина

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 21 марта, состоялся плей-офф матч отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, в котором гости победили со счетом 1:2.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Роману Яремчуку. Форвард вышел на замену во втором тайме, забил гол и отдал ассист и набрал 23% голосов.

Вслед за ним в опросе финишировали защитник Илья Забарный и опорник Владимир Бражко – по 9%.

Напомним, что теперь сборная Украины за выход на Евро сыграет с Исландией.

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Украина Босния и Герцеговина Роман Яремчук
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