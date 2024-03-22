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Яремчук - герой матча с Боснией. Конопля и Судаков в тройке. Оценки за поединок

Национальная сборная Украины
Обновлено

Оценки за матч

Яремчук - герой матча с Боснией. Конопля и Судаков в тройке. Оценки за поединок

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 21 марта, состоялся матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, в котором гости победили со счетом 1:2.

По итогам матча аналитический портал SofaScore выдал оценки игрокам.

Лучший игрок матча - форвард сборной Украины Роман Яремчук, который вышел на замену во втором тайме, забил гол и отдал ассист – 8.7 баллов. Ефим Конопля с оценкой 7.5 на втором месте, Георгий Судаков – с 7.4 – на третьем.

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Напомним, что теперь сборная Украины за выход на Евро сыграет с Исландией.

Яремчук - герой матча с Боснией. Конопля и Судаков в тройке. Оценки за поединок - изображение 1Яремчук - герой матча с Боснией. Конопля и Судаков в тройке. Оценки за поединок - изображение 2

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