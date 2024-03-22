Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук - герой матча с Боснией. Конопля и Судаков в тройке. Оценки за поединок
Оценки за матч
uaf.ua
В четверг, 21 марта, состоялся матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, в котором
По итогам матча аналитический портал SofaScore выдал оценки игрокам.
Лучший игрок матча - форвард сборной Украины Роман Яремчук, который вышел на замену во втором тайме, забил гол и отдал ассист – 8.7 баллов. Ефим Конопля с оценкой 7.5 на втором месте, Георгий Судаков – с 7.4 – на третьем.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что теперь сборная Украины за выход на Евро сыграет с Исландией.
Популярное сейчас
- Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча. Обновляется
- УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом
- Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник