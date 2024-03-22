"Есть куда улучшаться". Бражко прокомментировал свой дебют за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциями от полуфинального матча плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1), который стал для него дебютным в национальной команде.

"Готовился к этому, было немало мыслей. Успокаивал себя, немного волновался, но многие ребята меня поддержали, главный тренер. Вышел со спокойной головой. Да, были ошибки, но главное, что мы победили.

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Насколько эмоциональный матч? Сейчас без эмоций, их все оставил на поле. Все отдал болельщикам и команде. Старался помочь по максимуму, надеюсь, что получилось. Как оцениваю дебют? Нормально, но есть куда улучшаться.

Работал в молодежке под руководством Унаи Мельгосы. Там один стиль, одна схема, одни правила игры. Где-то похожие стили игры, и мне хватило 4-5 дней, чтобы перестроиться под национальную команду. Больше играю между защитниками, подбираю вторые мячи, борюсь. Вот такие были задачи на матч.

Отличие в функциях в сборной и в "Динамо"? Где-то похожи [функции]. Мне несложно перестроиться, я достаточно хорошо понимаю игру "Динамо" и сборной. Но есть куда улучшаться, нельзя останавливаться. Надо идти только вперед.

Первую и вторую зону проходили без проблем. А вот в третьей зоне, когда доставляли мяч вперед, не могли сделать каких-то комбинаций и создать моменты. С этим была проблема. Во втором тайме немного перестроились, я начал садиться третьим защитником для розыгрыша. Зинченко и Судаков играли опорными полузащитниками, больше как инсайды. У них и у фланговых защитников было больше пространства. Где-то получилось. Потом меня уже сменили, играли в два нападающих, создали моменты и забили. Очень рад, что мы победили, это самое главное.

Доигрывали в пять защитников? Очень переживал, сидел, ничем не мог помочь команде. Когда ты на поле, то что-то можешь изменить, а когда вне его, то уже ничего. Поэтому я только переживал за ребят, чтобы мы все же победили.