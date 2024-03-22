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"Есть куда улучшаться". Бражко прокомментировал свой дебют за сборную Украины
Хавбек сине-желтых также рассказал о победе над Боснией
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциями от полуфинального матча плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1), который стал для него дебютным в национальной команде.
"Готовился к этому, было немало мыслей. Успокаивал себя, немного волновался, но многие ребята меня поддержали, главный тренер. Вышел со спокойной головой. Да, были ошибки, но главное, что мы победили.
Насколько эмоциональный матч? Сейчас без эмоций, их все оставил на поле. Все отдал болельщикам и команде. Старался помочь по максимуму, надеюсь, что получилось. Как оцениваю дебют? Нормально, но есть куда улучшаться.
Работал в молодежке под руководством Унаи Мельгосы. Там один стиль, одна схема, одни правила игры. Где-то похожие стили игры, и мне хватило 4-5 дней, чтобы перестроиться под национальную команду. Больше играю между защитниками, подбираю вторые мячи, борюсь. Вот такие были задачи на матч.
Отличие в функциях в сборной и в "Динамо"? Где-то похожи [функции]. Мне несложно перестроиться, я достаточно хорошо понимаю игру "Динамо" и сборной. Но есть куда улучшаться, нельзя останавливаться. Надо идти только вперед.
Первую и вторую зону проходили без проблем. А вот в третьей зоне, когда доставляли мяч вперед, не могли сделать каких-то комбинаций и создать моменты. С этим была проблема. Во втором тайме немного перестроились, я начал садиться третьим защитником для розыгрыша. Зинченко и Судаков играли опорными полузащитниками, больше как инсайды. У них и у фланговых защитников было больше пространства. Где-то получилось. Потом меня уже сменили, играли в два нападающих, создали моменты и забили. Очень рад, что мы победили, это самое главное.
Доигрывали в пять защитников? Очень переживал, сидел, ничем не мог помочь команде. Когда ты на поле, то что-то можешь изменить, а когда вне его, то уже ничего. Поэтому я только переживал за ребят, чтобы мы все же победили.
Поддержка фанов? Очень сильно чувствовалась. Боснийцы нас освистывали, но мы слышали наших болельщиков, и это заводило. Знаем, как болеют за нас в Украине, видят нас по телевизору. Воины наши смотрят, многие болеют. Мы играли за нашу страну, наших воинов. Слава Украине, слава нашим героям", - резюмировал Бражко.
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