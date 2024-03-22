Не только Бражко. Еще двое украинцев дебютировали в матче против БиГ

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024, в котором сборная Боснии и Герцеговины на своем поле встречалась с Украиной. Игра завершилась волевой победой сине-желтых со счетом 2:1.

В этом поединке три футболиста дебютировали: защитник ЛАСКа Максим Таловеров, полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк и хавбек "Динамо" Владимир Бражко. О последнем мы ранее уже писали.

Бражко начал поединок в стартовом составе и отыграл до 81-й минуты, Гуцуляк появился на поле на 76-й минуте, а Таловеров вышел на замену на 90+2 минуте.

В финале плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта и начнется в 21:45.