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Национальная сборная Украины

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Не только Бражко. Еще двое украинцев дебютировали в матче против БиГ

Национальная сборная Украины

Сборная Украины одержала важную победу

Не только Бражко. Еще двое украинцев дебютировали в матче против БиГ

Фото: uefa.com

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21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024, в котором сборная Боснии и Герцеговины на своем поле встречалась с Украиной. Игра завершилась волевой победой сине-желтых со счетом 2:1.

В этом поединке три футболиста дебютировали: защитник ЛАСКа Максим Таловеров, полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк и хавбек "Динамо" Владимир Бражко. О последнем мы ранее уже писали.

Бражко начал поединок в стартовом составе и отыграл до 81-й минуты, Гуцуляк появился на поле на 76-й минуте, а Таловеров вышел на замену на 90+2 минуте.

В финале плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта и начнется в 21:45.

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Украина Босния и Герцеговина Динамо (Киев) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 ЛАСК Максим Таловеров Владимир Бражко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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