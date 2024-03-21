Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бражко дебютировал за национальную сборную Украины
Степаненко травмирован, Сидорчук остался в запасе
uaf.ua
Сегодня, 21 марта, сборная Украины проведет стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.
В стартовом составе нашей команды вышел опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, и это его дебютный матч в составе национальной сборной Украины.
Стартовые составы команд
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что UA-Футбол ведет
А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
- Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн