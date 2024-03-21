Бражко дебютировал за национальную сборную Украины

Сегодня, 21 марта, сборная Украины проведет стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.

В стартовом составе нашей команды вышел опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, и это его дебютный матч в составе национальной сборной Украины.

Стартовые составы команд здесь .

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка .

А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.