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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Сыграют между собой 26-го марта

Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024

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Украина - Исландия. Таким будет финал плей-офф отбора Евро-2024 на пути В Лиги наций. Противостояние сформировалось после полуфинальных матчей, в которых Исландия разгромила Израиль 4:1, а Украина в волевом стиле победила Боснию и Герцеговину.

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Для Украины и Исландии матч, который состоится 26-го марта 2024-го года во Вроцлаве, станет пятым в истории противостояния. Еще никогда Украина не побеждала этого соперника дома.

В целом в статистике можно говорить о равенстве. В четырех предыдущих матчах – по одной победе каждой из сборных, а также две ничьи. Единственное преимущество Исландии – это немного более уверенная победа, чем победа Украины в свое время. В 2017-м островитяне выиграли дома 2:0, а вот в 1999-м также в Исландии сильнее была Украина со счетом 1:0.

Украина - Исландия

Четыре матча сыграно; одна победа Украины, одна победа Исландии, две ничьи; общий счет – 3:4.

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Украина Исландия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.03.2024 в 11:53
Ну так грати першим номером з командами, що знаходяться нижче нас в таблиці ФІФА у збірній України ще не завжди виходить Відчайдушно відбиватися від команд першої десятки... двадцятки це краще виходить. А ісландців потрібно обігрівати! Невже не соромно за попередні результати? Навіть над збірною Португалії більше перемог!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
22.03.2024 в 11:53
Ну так грати першим номером з командами, що знаходяться нижче нас в таблиці ФІФА у збірній України ще не завжди виходить Відчайдушно відбиватися від команд першої десятки... двадцятки це краще виходить. А ісландців потрібно обігрівати! Невже не соромно за попередні результати? Навіть над збірною Португалії більше перемог!
Ответить
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