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Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024
Сыграют между собой 26-го марта
Украина - Исландия. Таким будет финал плей-офф отбора Евро-2024 на пути В Лиги наций. Противостояние сформировалось после полуфинальных матчей, в которых Исландия разгромила Израиль 4:1, а Украина в волевом стиле победила Боснию и Герцеговину.
Для Украины и Исландии матч, который состоится 26-го марта 2024-го года во Вроцлаве, станет пятым в истории противостояния. Еще никогда Украина не побеждала этого соперника дома.
В целом в статистике можно говорить о равенстве. В четырех предыдущих матчах – по одной победе каждой из сборных, а также две ничьи. Единственное преимущество Исландии – это немного более уверенная победа, чем победа Украины в свое время. В 2017-м островитяне выиграли дома 2:0, а вот в 1999-м также в Исландии сильнее была Украина со счетом 1:0.
Четыре матча сыграно; одна победа Украины, одна победа Исландии, две ничьи; общий счет – 3:4.
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