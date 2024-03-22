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Конопля: Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции
Защитник сборной Украины подвел итоги матча с Боснией
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинальном матче плей-офф отбора Евро-2024.
"Если бы футбол был обычным и предсказуемым, мы смогли бы доказать свое преимущество значительно раньше. До перерыва. Но футбол - сложная вещь. Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции и заряд на следующее противостояние.
Спасибо болельщикам, чувствовали вас сердцем! Вперед, Украина!", - написал Ефим в своем Instagram.
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