Конопля: Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинальном матче плей-офф отбора Евро-2024.

"Если бы футбол был обычным и предсказуемым, мы смогли бы доказать свое преимущество значительно раньше. До перерыва. Но футбол - сложная вещь. Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции и заряд на следующее противостояние.

Спасибо болельщикам, чувствовали вас сердцем! Вперед, Украина!", - написал Ефим в своем Instagram.