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Конопля: Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции

Национальная сборная Украины

Защитник сборной Украины подвел итоги матча с Боснией

Конопля: Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинальном матче плей-офф отбора Евро-2024.

"Если бы футбол был обычным и предсказуемым, мы смогли бы доказать свое преимущество значительно раньше. До перерыва. Но футбол - сложная вещь. Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции и заряд на следующее противостояние.

Спасибо болельщикам, чувствовали вас сердцем! Вперед, Украина!", - написал Ефим в своем Instagram.

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Украина Босния и Герцеговина Ефим Конопля
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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