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"Вам нужно сделать выводы". Шевченко после победы над Боснией зашел в раздевалку сборной Украины
Матч с Исландией будет намного важнее
Фото Андрея Ющака - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко после
"Вам нужно сделать выводы. Вторая игра гораздо важнее, поэтому нужно быть готовыми. Очень важно, что сейчас нас приедут поддержать. Будем ждать полный стадион. Все, что вы должны сделать, – хорошо подготовиться", - сказал Шевченко.
Напомним, что 26 марта подопечные Сергея Реброва проведут финальный матч квалификации Евро-2024 против сборной Исландии. Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе Тарчински в 21:45 по Киеву.
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