"Вам нужно сделать выводы". Шевченко после победы над Боснией зашел в раздевалку сборной Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко после победы сборной Украины над командой Боснии и Герцеговины (2:1) в плей-офф квалификации Евро-2024 посетил раздевалку нашей команды и пообщался с игроками.

"Вам нужно сделать выводы. Вторая игра гораздо важнее, поэтому нужно быть готовыми. Очень важно, что сейчас нас приедут поддержать. Будем ждать полный стадион. Все, что вы должны сделать, – хорошо подготовиться", - сказал Шевченко.

Напомним, что 26 марта подопечные Сергея Реброва проведут финальный матч квалификации Евро-2024 против сборной Исландии. Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе Тарчински в 21:45 по Киеву.