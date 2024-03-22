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"Вам нужно сделать выводы". Шевченко после победы над Боснией зашел в раздевалку сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч с Исландией будет намного важнее

"Вам нужно сделать выводы". Шевченко после победы над Боснией зашел в раздевалку сборной Украины

Фото Андрея Ющака - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко после победы сборной Украины над командой Боснии и Герцеговины (2:1) в плей-офф квалификации Евро-2024 посетил раздевалку нашей команды и пообщался с игроками.

"Вам нужно сделать выводы. Вторая игра гораздо важнее, поэтому нужно быть готовыми. Очень важно, что сейчас нас приедут поддержать. Будем ждать полный стадион. Все, что вы должны сделать, – хорошо подготовиться", - сказал Шевченко.

Напомним, что 26 марта подопечные Сергея Реброва проведут финальный матч квалификации Евро-2024 против сборной Исландии. Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе Тарчински в 21:45 по Киеву.

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Андрей Шевченко Украина Босния и Герцеговина
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