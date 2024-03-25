Шаран: Не думаю, что на матч с Исландией Ребров одновременно выпустит в старте Яремчука с Довбиком

Бывший тренер "Александрии", "Миная" и других украинских клубов Владимир Шаран поделился мнением об игре форварда сборной Украины Романа Яремчука в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).

- Владимир Богданович, как вам перформанс Яремчука в матче с боснийцами?

- Прекрасно! До выхода Ромы на поле наша команда практически не имела ни одного момента у ворот соперника. Фактически он сделал результат. Конечно, вся команда усердно работала, но по игре было невероятно трудно.

Правильно сделал Сергей Станиславович Ребров, что перестроил игру команды в два нападающих. Это помогло одержать победу.

- Чем именно Яремчук помог сине-желтым?

- Проблема нашей команды заключалась в том, что после фланговых передач игроки не врывались в штрафную площадь Боснии. Одному Довбику было очень тяжело против трех центральных защитников.

Выход Яремчука стал определенной неожиданностью для соперника. Ефим Конопля отдал на Ромчика классную передачу под себя, а тот реализовал первый же свой момент. Надо отметить и хороший пас Михаила Мудрика на Коноплю, с которого началась голевая атака. Мы увидели, что в штрафной площадке было 3-4 игрока нашей сборной.

Забитый гол дал Роме вдохновение и сил. Во втором эпизоде он вообще сыграл прекрасно. Мудрик обыгрался "в стенку" с Виталием Миколенко, а тот отдал очень хорошую передачу низом в зону на Ромчика, который прекрасно открылся. Далее он обыграл соперника и выполнил удачный пас с левой ноги в штрафную, где снова почти в одной точке находились Довбик и Алексей Гуцуляк. Довбик забил и вывел нашу сборную в финал плей-офф.

- Яремчук - это все же лучший форвард сборной Украины на сегодня?

- Ну, после этого матча можно и так сказать (смеется, - прим). Я все же считаю, что у нас все нападающие хорошие. Здесь тренерский штаб должен решать. Довбик также хороший форвард. Оба они габаритные, забивные и выполняют большой объем работы.

- Кто на ваш взгляд сыграет с исландцами?

- Ох, мне трудно сказать. Не думаю, что Станиславович изменит схему на решающую игру и выпустит Яремчука с Довбиком одновременно в старте. Хотя, все может быть. Все же думаю, что играть мы будем с одним ярко выраженным форвардом.

- Какие основные достоинства Яремчука вы можете выделить как его бывший тренер?

- Профессионализм и желание. Он очень любит футбол. Когда он пришел в "Александрию", то не ожидал, что я со своим тренерским штабом сразу буду доверять ему.

Однако я увидел хорошую школу, тактическую обученность, неплохую скорость и постоянную нацеленность на ворота. Это мне понравилось. Я начал ему доверять. Он заиграл и помог "Александрии".

Помню, как президент Сергей Анатольевич Кузьменко на банкете после завершения первой части сезона, когда уже было известно, что Ромчик возвращается в "Динамо", очень тепло его поздравил. Было разочарование, что он не останется в "Александрии" до конца сезона.

Станиславович сразу сказал мне, что собирается его забирать. Я просил дать еще полгода, чтобы парень добавил в своей игре. Очень жаль, что договориться не удалось. Ромчик вернулся в "Динамо" и не заиграл там. Думаю, лучше бы тогда он еще остался у меня в "Александрии", которая хорошо выступала.

- Возможно, тогда вы увидели какие-то недостатки в его игре?

- Он хотел играть на чистых мячах. Я, конечно, обратил на это внимание и сказал: "Рома, без борьбы в футбол не играют. Надо вступать в отбор". И он меня услышал.

Показательный момент был в матче в Полтаве с "Ворсклой" (2:2), когда он уже на восьмой секунде Яремчук забил мяч благодаря тому, что побежал прессинговать защитника и воспользовался его ошибкой, после чего реализовал выход один на один с вратарем.

- Яремчук был самым талантливым игроком в вашей тренерской карьере?

- Пожалуй, самым талантливым был грузинский полузащитник Давид Таргамадзе. Точно самый талантливый легионер в моей карьере.

- Как изменился Яремчук за годы выступлений в Европе?

- Он поиграл в разных странах и разных командах, где есть свои требования. Все это стало для него большим опытом. Яремчук начал играть увереннее.

Также он возмужал. Видно, очень хорошо работает над своей формой в зале, что также дает свои плоды.

- Яремчуку действительно легче играть в схеме с двумя нападающими?

- Конечно. Форварду всегда проще, когда есть партнер рядом. У защитников также рассеивается внимание и они уже не так крепко опекают. Одному нападающему трудно противостоять двум центральным защитникам, а если их еще и трое, то вообще почти невозможно ничего сделать.

- У Яремчука есть качества, чтобы сыграть под нападающим?

- Да. Он любит опускаться ниже и получать пас в недодачу.

- Интересно, что в моменте со вторым голом боснийцам Яремчук ситуативно вообще оказался на левом фланге.

- Так, при Андрее Шевченко он играл на этой позиции в матче против Португалии (2:1). Ну, сейчас у нас здесь есть Мудрик, - сказал Шаран.