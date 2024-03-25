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Зинченко: Мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны

Национальная сборная Украины

Защитник сборной Украины - о предстоящем матче с исландцами

Зинченко: Мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка с командой Исландии.

"Подготовка проходит хорошо, увидим, что мы сможем продемонстрировать на футбольном поле, потому что практика - это одно, а игра - другое. Нам нужно подтвердить свой статус, потому что я считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки. Мы должны показать свою лучшую игру.

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В течение подготовки мы больше сконцентрированы на своей игре. Да, мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны. Посмотрим, чем все закончится. Исландцы любят играть в четыре защитника, любят действовать на контратаках. Есть игроки, на которых надо обратить внимание. Но прежде всего нужно отталкиваться от своей игры, а там, дальше, увидим.

Я считаю, что с нашей поддержкой на трибунах нам все по силам. Нам сказали, что будет полный стадион, это очень приятно. Поддержка от наших болельщиков всегда помогает.

Конечно, надо ежедневно говорить, что Украина нуждается в мировой поддержке, об этом надо кричать. Надо напоминать людям, потому что, возможно, некоторые забывают об этом. Как я уже ранее говорил, Украина сегодня - как щит для всей Европы. Потому что сегодня война в нашей стране, а завтра может быть уже в вашей. Поэтому надо поддерживать друг друга. Добро всегда побеждает зло", - сказал Зинченко.

Напомним, матч Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта во Вроцлаве. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Украина Исландия Александр Зинченко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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