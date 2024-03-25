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Трубин: Исландия - это именно командная игра, поэтому будет тоже очень тяжело
Голкипер национальной сборной прокомментировал матч против Исландии
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер национальной сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча против Исландии.
"Считаю, что сборная Исландии кардинально отличается от боснийцев. Нет похожих команд, у всех есть какие-то свои сильные и слабые стороны. Исландия - это именно командная игра, поэтому будет тоже очень тяжело.
Тем более это состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович говорил: "На одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться".
Напомним, что 26 марта состоится финальный матч раунда плей-офф квалификации на Евро-2024. Украина сыграет против сборной Исландии. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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