Трубин: Исландия - это именно командная игра, поэтому будет тоже очень тяжело

Голкипер национальной сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча против Исландии.

"Считаю, что сборная Исландии кардинально отличается от боснийцев. Нет похожих команд, у всех есть какие-то свои сильные и слабые стороны. Исландия - это именно командная игра, поэтому будет тоже очень тяжело.

Тем более это состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович говорил: "На одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться".