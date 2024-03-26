Вернидуб: Игрокам сборной надо меньше рассказывать, а больше делать на поле

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, чего ожидает от матча сборной Украины против Исландии в финале плей-офф отбора на Евро-2024, который состоится сегодня, 26 марта.

- Исторически нам очень трудно играть в роли фаворита. Сейчас мы также хоть и не зачное преимущество, но имеем. Первым номером удастся сыграть?

- Трудно сказать. Думаю, что сможем. В квалификации к Евро было очень много неплохих матчей. Есть ребята, которые играют в топ-5 чемпионатах, поэтому им не за что волноваться. Они имеют необходимые навыки футболиста, которые играют в хороших лигах. Думаю, что все будет хорошо. У нас молодая команда. Что касается физического состояния - здесь тоже все нормально.

- Мы провалили середину поля с боснийцами. Зинченко не отыграл как следует, потому что после травмы, Судаков самостоятельно не мог тянуть весь матч. Ну и дебют Бражко, который выдался неплохим. Степаненко нет. Как нам улучшить игру в центре?

- Ну потому, что перед игрой с боснийцами было много разговоров. Это тоже сыграло свою роль. Хорошо, что победили. Надо выходить и играть. А что они должны улучшить? Здесь уже есть тренер, который работает с ними, поэтому он и расскажет как это надо делать. Остается от самих игроков выйти на поле и сыграть так, как надо. Почти каждый из игроков уже имеет хороший опыт выступлений в еврокубках. Иностранцы наши также выступают не за какие-то там аутсайдеры, а за команды, которые действительно чего-то стоят. Они и должны доказать, что стоят того статуса, в котором сейчас находятся. Это Довбик, Яремчук, Цыганков, Зинченко. Надо меньше рассказывать, а больше делать на поле. Это самое главное. Потому что много перед матчами рассказываем, а когда выходим на поле, то уже не так все просто оказывается.

- Футболисты сборной много рассказывают, вы имеете в виду?

- И футболисты, и наши эксперты. Я понимаю, что это их работа. Но надо немножко сдержаннее это делать. Самое важное - это сконцентрироваться на игре и выйти на Евро. Я думаю, нам это по силам. И футболистам, и тренерскому штабу. На мой взгляд, Сергей Ребров - один из лучших тренеров в истории сборной. Да и ребята в порядке. Возьмите Судакова из "Шахтера". Он просто должен выходить и показывать класс. Но не на словах, а на практике. Это основное.

- Мы увидели, что защита так же губит игроков. Почему в некоторых эпизодах не хватает нашим игрокам концентрации?

- Всегда будут ошибки. Когда ты играешь первым номером, то больше внимания сосредотачивается именно на атакующие действия. Сергей Станиславович выберет правильную схему и расскажет, как надо играть. Не все команды же играют первым номером. Даже топовые сборные. Здесь уже выбор тренера. Я думаю, что мы можем достичь того результата, который выведет нас на чемпионат Европы. Это нужно и нашей стране. Футбол - это такой вид спорта, что кто-то должен проиграть, а кто-то победить. Здесь все может случиться. Нам надо думать только о позитиве. А ребята умеют играть, им надо выйти и показать это, - сказал Вернидуб.