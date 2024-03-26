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Сборная Украины провела прогулку по Вроцлаву в компании с Шевченко
Глава УАФ снова вместе с национальной командой
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Сегодня, 26 марта сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против команды Исландии.
Поединок пройдет в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Сегодня национальная команда совершила сорокаминутную прогулку вокруг озера, расположенного неподалеку от отеля. Вместе с командой был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Накануне Украина и Исландия определились с формой на матч за путевку на Евро-2024.
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