Внезапно. Пропускаем. Исландия открыла счет в матче с Украиной

Реброва надо убирать из сборной, он очень слабый тренер, все его игры в сборной были позорные, и даже тут в матче жизни проигрываем исландцем, ни одного момента не создали. Зачем было выпускать Малиновского никакого и Судакова, которые играть не умеют в футбол