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Национальная сборная Украины

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Внезапно. Пропускаем. Исландия открыла счет в матче с Украиной

Национальная сборная Украины

А все неплохо начиналось

Внезапно. Пропускаем. Исландия открыла счет в матче с Украиной

Михайло Лозовий, UA-Football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проводит финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Матч начался, казалось, неплохо, с преимуществом нашей команды. Но без вариантов, которые могли претендовать на гол.

Тем не менее, исландцы, на 30-й забили. Пара микророшибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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MaximSK (Киев)
26.03.2024 в 22:34
Реброва надо убирать из сборной, он очень слабый тренер, все его игры в сборной были позорные, и даже тут в матче жизни проигрываем исландцем, ни одного момента не создали. Зачем было выпускать Малиновского никакого и Судакова, которые играть не умеют в футбол
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
26.03.2024 в 22:34
Реброва надо убирать из сборной, он очень слабый тренер, все его игры в сборной были позорные, и даже тут в матче жизни проигрываем исландцем, ни одного момента не создали. Зачем было выпускать Малиновского никакого и Судакова, которые играть не умеют в футбол
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