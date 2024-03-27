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Национальная сборная Украины

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Обновил рекорд. Ребров снова лучший по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины

Очередная волевая победа сборной Украины

Обновил рекорд. Ребров снова лучший по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в матче плей-офф раунда отбора Евро-2024 в волевом стиле победила Исландию (2:1).

Этот матч стал четвертым для главного тренера украинской сборной Сергея Реброва, в котором команда под его руководством победила, уступая в счете. Таким образом, Ребров продлил свой рекордный показатель по этому статусу.

Отметим, что всего сборная Украины 9 раз одерживала волевые победы в официальных матчах. В последний раз до Реброва это было в 2012-м в матче Украина – Швеция (2:1).

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.03.2024 в 00:22
сейчас нельзя ставить Зину одни понты а игры нет
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2
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.03.2024 в 00:22
сейчас нельзя ставить Зину одни понты а игры нет
Ответить
0
2

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