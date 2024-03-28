Шелаев: Цыганков смело вступал в единоборства и это придавало сил партнерам

Экс-футболист сборной Украины Олег Шелаев поделился впечатлениями от победы команды над Исландией (2:1) в финале плей-офф за выход на Евро-2024.

– Раньше все считали, что в спаренных матчах наша сборная лучше проводит первый. Во Вроцлаве она доказала, что это не так. Хотя матч в Зенице с боснийцами запомнится тем, что даже при неубедительной игре подопечные Сергея Реброва сумели склонить чаши весов на свою сторону. Это также надо уметь. С исландцами было меньше проблем.

Во-вторых, преобладала точка зрения, что стоит украинцам пропустить первыми, как с надеждами о победном итоге можно распрощаться. Во время текущей международной паузы было не так.

– И чем Вы можете объяснить такие метаморфозы?

– Тем, что наши ребята стали более уверенными в своих силах. Видимо, сказывается то, что многие из них выступают в серьезных европейских клубах.

Поэтому, даже проигрывая по ходу поединка, наши не паниковали, а пытались найти уязвимые места в оборонительных редутах визави. Возможно, на них положительно влияла невозмутимость рулевого Сергея Реброва, который редко демонстрировал свою эмоциональность. И благодаря сплоченности в трудные моменты, они прибавляли, заставляя соперника отступать.

– А режиссерская рука Реброва чувствовалась во время мартовских стыковых матчей?

– Конечно. В Зенице ситуация на поле кардинально изменилась после проведенных замен в середине второго тайма, а во Вроцлаве наши прибавили в агрессии сразу после перерыва, к чему соперник оказался не готов.

– Некоторые эксперты отмечали, что в Зенице и Вроцлаве украинцам было бы легче, если бы в строю были ветераны Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко.

– На эту тему можно долго дискутировать. Но в жизни всегда, что-то случается впервые: в отсутствие Степаненко состоялся дебют перспективного Владимира Бражко и он не подвел, а без Виктора Цыганкова, играющего на позиции Ярмоленко, уже трудно себе представить главную команду страны. Все же, в кадровом вопросе последнее слово будет за Ребровым и главное, что в сборной уже длинная скамейка запасных.

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– Кто Вам больше всего понравился во вчерашнем поединке?

– Прежде всего, Цыганков, который несмотря на перерыв в выступлениях, хорошо вошел в игру. И дело не только в забитом мяче. Он был заводилой, смело вступал в единоборства и это придавало сил партнерам.

Может записать себе в актив эту игру и Георгий Судаков. Он выполнил огромный объем черновой работы, успевая подыгрывать Яремчуку и Мудрику и возвращаться в тыл, когда исландцы пытались контратаковать. Вот еще бы прицел немного исправить.

– Анализируя действия боснийцев и исландцев, создавалось впечатление, что они действуют на пределе своих возможностей, а у наших еще есть нереализованные резервы.

– Ничего удивительного в этом нет, ведь именно украинская сборная считалась фаворитом. Может, ребята, как говорится, долго запрягали, однако преимущество в классе таки дало о себе знать.

– На Ваш взгляд, какие позиции в сборной еще нуждаются в усилении?

– Как по мне, еще бы не помешал квалифицированный центральный защитник. Но в целом, украинская сборная уже сейчас довольно боеспособная, которая может громко заявить о себе летом на европейском футбольном форуме в Германии, - сказал Шелаев.