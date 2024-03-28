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Судаков: Чувствую себя счастливым и гордым, что помог сборной выйти на Евро

Национальная сборная Украины

Хавбек уже ждет возможности представить Украину в Германии

Судаков: Чувствую себя счастливым и гордым, что помог сборной выйти на Евро

Фото: УАФ/ Автор - Михайло Лозовий

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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от выхода команды на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1). Украинец отметился двумя ассистами в этом противостоянии.

"Чувствую себя таким счастливым и таким гордым, что помог нам квалифицироваться на Евро на этой неделе. Я хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ.

Не могу дождаться, чтобы представить нашу страну в Германии этим летом!", - написал Судаков в Instagram.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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Украина Исландия Георгий Судаков
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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