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Судаков: Чувствую себя счастливым и гордым, что помог сборной выйти на Евро
Хавбек уже ждет возможности представить Украину в Германии
Фото: УАФ/ Автор - Михайло Лозовий
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от выхода команды на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1). Украинец отметился двумя ассистами в этом противостоянии.
"Чувствую себя таким счастливым и таким гордым, что помог нам квалифицироваться на Евро на этой неделе. Я хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ.
Не могу дождаться, чтобы представить нашу страну в Германии этим летом!", - написал Судаков в Instagram.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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