Экс-вратарь сборной Украины: В чемпионате 90-х создавалось впечатление, что падаешь на бетон
Такой было качество полей
Бывший футболист (1986-2002 лет), вратарь национальной сборной Украины (1994-1997 лет) Олег Суслов вспомнил ужасное состояние газонов в украинской высшей лиге 1990-х, когда выступал за одесский "Черноморец".
Суслову напомнили, что вратарь киевского "Динамо" Александр Жидков частенько играл в брюках, а объяснял это ужасным качеством полей и спросили, почему он сам выходил на поле с закрытыми локтями и коленями.
- Да, только из-за состояния газонов. Иногда создавалось впечатление, что ты на бетон падаешь, а не на траву.
Локти и колени постоянно обдирал. Сейчас с такими проблемами уже никто не встречается.
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Источник:football24.ua
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
09.01.2020 в 14:48
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