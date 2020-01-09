Экс-вратарь сборной Украины: В чемпионате 90-х создавалось впечатление, что падаешь на бетон

Бывший футболист (1986-2002 лет), вратарь национальной сборной Украины (1994-1997 лет) Олег Суслов вспомнил ужасное состояние газонов в украинской высшей лиге 1990-х, когда выступал за одесский "Черноморец".

Суслову напомнили, что вратарь киевского "Динамо" Александр Жидков частенько играл в брюках, а объяснял это ужасным качеством полей и спросили, почему он сам выходил на поле с закрытыми локтями и коленями.

Читайте также Свої серед чужих. Українці проти українських клубів у єврокубках

- Да, только из-за состояния газонов. Иногда создавалось впечатление, что ты на бетон падаешь, а не на траву.

Локти и колени постоянно обдирал. Сейчас с такими проблемами уже никто не встречается.