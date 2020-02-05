Горан Попов об Алиеве: Он закончит тренерские курсы лет через 20

Бывший футболист "Динамо", а теперь футбольный агент Горан Попов считает, что его давний товарищ Александр Алиев не скоро закончит тренерские курсы, на которые он пошел.

"А тренер по чему? Какой он курс заканчивает? Есть категории A, B, Pro, Euro Pro. Лицензия В позволяет тренировать маленьких детишек, с лицензией А можно быть первым тренером в Украине, а с Pro - везде, - перечисляет Попов. - Пусть он учится.

Я думаю, что он закончит это все через 20 лет. Алиев, братанчик, ты хороший чувак.

Просто он немного ...Он будет ругать меня, а потом скажет: "Тьомчик (Милевский - ред.), дай номер Горана, чтобы я ему позвонил". Он такой - хочет быть серьезным немного", - сказал Попов.