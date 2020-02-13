  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко в Милане, оклады Динамо и реабилитация Суареса. Главные новости за 12 февраля. Аудио
В тренде

Шевченко в Милане, оклады Динамо и реабилитация Суареса. Главные новости за 12 февраля. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Доставайте наушники и слушайте новости по пути на работу или учебу

Шевченко в Милане, оклады Динамо и реабилитация Суареса. Главные новости за 12 февраля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 12 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеСлухи о Шевченко, неудачный день для Динамо и Интера. Главные новости за 12 февраля

Андрей Шевченко в "Милане", оклады "Динамо", реабилитация Луиса Суареса, похождения "Интера" в Кубке Италии, а также другие инфоповоды. Киевляне не смогли выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА и как "Тобол" пристыдил команду Михайличенко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Денис Бойко Виталий Буяльский Луис Суарес Игор Йовичевич Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Тобол (Казахстан) Милан главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...