Шевченко в Милане, оклады Динамо и реабилитация Суареса. Главные новости за 12 февраля. Аудио

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Андрей Шевченко в "Милане", оклады "Динамо", реабилитация Луиса Суареса, похождения "Интера" в Кубке Италии, а также другие инфоповоды. Киевляне не смогли выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА и как "Тобол" пристыдил команду Михайличенко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.