Шевченко в Милане, оклады Динамо и реабилитация Суареса. Главные новости за 12 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 12 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Андрей Шевченко в "Милане", оклады "Динамо", реабилитация Луиса Суареса, похождения "Интера" в Кубке Италии, а также другие инфоповоды. Киевляне не смогли выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА и как "Тобол" пристыдил команду Михайличенко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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