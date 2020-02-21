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Шахтер - Бенфика, будущее Кадара и дурдом с Карпатами. ТаТоТаке №130

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Оперативный анализ вчерашнего матча

Шахтер - Бенфика, будущее Кадара и дурдом с Карпатами. ТаТоТаке №130
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Сергей Болотников и Михаил Спиваковский буквально сразу после игры Лиги Европы записали новый выпуск шоу "ТаТоТаке".

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А в нем говорили о таких темах:

  • Шахтер заслужил победу, но "Бенфика" разочаровала
  • Исмаили - лучший игрок матча, но автор переломного момента - Каштру
  • Что делать с подлым VAR
  • Гол "Бенфики" - что там вообще произошло
  • Оба гола - заслуга в первую очередь Тайсона. И разбираем качества Коваленко
  • Что не понравилось в игре "Шахтера"
  • "Шахтеру" будет очень непросто в ответном матче
  • Новая потенциальная звезда "Шахтера" и даже сборной
  • "Динамо" пытается сплавить Кадара в Китай
  • "Карпаты" сами ищут нового владельца и обратились даже к Порошенко
  • Чему научился Миша на тренерских курсах

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В статье: ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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