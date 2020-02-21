Шахтер - Бенфика, будущее Кадара и дурдом с Карпатами. ТаТоТаке №130
Оперативный анализ вчерашнего матча
Сергей Болотников и Михаил Спиваковский буквально сразу после игры Лиги Европы записали новый выпуск шоу "ТаТоТаке".
А в нем говорили о таких темах:
- Шахтер заслужил победу, но "Бенфика" разочаровала
- Исмаили - лучший игрок матча, но автор переломного момента - Каштру
- Что делать с подлым VAR
- Гол "Бенфики" - что там вообще произошло
- Оба гола - заслуга в первую очередь Тайсона. И разбираем качества Коваленко
- Что не понравилось в игре "Шахтера"
- "Шахтеру" будет очень непросто в ответном матче
- Новая потенциальная звезда "Шахтера" и даже сборной
- "Динамо" пытается сплавить Кадара в Китай
- "Карпаты" сами ищут нового владельца и обратились даже к Порошенко
- Чему научился Миша на тренерских курсах
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Источник:ТаТоТаке
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