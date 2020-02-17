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Блохин - о разборках в Динамо, как бросил сборную и пережил инсульт - ТаТоТаке

Украинские
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Интересное интервью Олега Блохина

Блохин - о разборках в Динамо, как бросил сборную и пережил инсульт - ТаТоТаке
Новина українською

Олег Блохин - пожалуй, наиболее неоднозначный наш тренер. Ведущие "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский и Сергей Болотников попытались понять, почему он стал самым успешным в истории сборной Украины, но привел "Динамо" к историческому антирекорду.

  • Чем сейчас занимается Блохин
  • Блохину не нравится работа ни одного тренера УПЛ
  • Почему он приехал на финал ЛЕ на инвалидной коляске и как сейчас чувствует себя
  • Про музыку, книги и дочерей
  • Причины его провала в "Динамо"
  • Почему не заиграл Бельханда и как "Динамо" едва не купило Мартенса и Ракитича
  • Правда ли, что Блохин постоянно ставил себя в пример игрокам
  • Как Блохин пережил микроинсульт
  • О Милевском, Гармаше и Хачериди
  • Почему Блохин не покинул "Динамо" сам, зачем выбивал деньги и как переживал увольнение
  • Смотрит ли он сейчас матчи "Динамо" и кого считает потенциальной звездой
  • Про игрока, который больше всего похож на него сейчас, и необычные тренерские установки
  • Благодаря чему Блохину все удалось в сборной
  • Какая сборная сильнее - в 2006-м или 2012 году
  • Можно ли было сыграть на Евро-2012 лучше
  • Был ли Шевченко священной коровой в сборной
  • То, как Блохин покинул сборную - это нормально?
  • Цель на Евро-2020, натурализация и кого Блохин взял бы в свою команду из этой сборной
  • Разыгрываем приз от Олега Блохина

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В статье: Украина Динамо (Киев) ТаТоТаке
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