Блохин - о разборках в Динамо, как бросил сборную и пережил инсульт - ТаТоТаке
Интересное интервью Олега Блохина
Олег Блохин - пожалуй, наиболее неоднозначный наш тренер. Ведущие "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский и Сергей Болотников попытались понять, почему он стал самым успешным в истории сборной Украины, но привел "Динамо" к историческому антирекорду.
- Чем сейчас занимается Блохин
- Блохину не нравится работа ни одного тренера УПЛ
- Почему он приехал на финал ЛЕ на инвалидной коляске и как сейчас чувствует себя
- Про музыку, книги и дочерей
- Причины его провала в "Динамо"
- Почему не заиграл Бельханда и как "Динамо" едва не купило Мартенса и Ракитича
- Правда ли, что Блохин постоянно ставил себя в пример игрокам
- Как Блохин пережил микроинсульт
- О Милевском, Гармаше и Хачериди
- Почему Блохин не покинул "Динамо" сам, зачем выбивал деньги и как переживал увольнение
- Смотрит ли он сейчас матчи "Динамо" и кого считает потенциальной звездой
- Про игрока, который больше всего похож на него сейчас, и необычные тренерские установки
- Благодаря чему Блохину все удалось в сборной
- Какая сборная сильнее - в 2006-м или 2012 году
- Можно ли было сыграть на Евро-2012 лучше
- Был ли Шевченко священной коровой в сборной
- То, как Блохин покинул сборную - это нормально?
- Цель на Евро-2020, натурализация и кого Блохин взял бы в свою команду из этой сборной
- Разыгрываем приз от Олега Блохина
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