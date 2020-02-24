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Тяжелые победы Динамо и Шахтера, дебют VAR и судьба Зинченко. ТаТоТаке №131

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Украинский футбол вылезает из зимней берлоги

Тяжелые победы Динамо и Шахтера, дебют VAR и судьба Зинченко. ТаТоТаке №131
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Первый тур УПЛ после зимнего перерыва подарил немало поводов разобраться, поспорить и даже сделать первые выводы. Сергей Болотников и Михаил Спиваковский это и сделали.

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В статье: ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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