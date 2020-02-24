Тяжелые победы Динамо и Шахтера, дебют VAR и судьба Зинченко. ТаТоТаке №131
Украинский футбол вылезает из зимней берлоги
Первый тур УПЛ после зимнего перерыва подарил немало поводов разобраться, поспорить и даже сделать первые выводы. Сергей Болотников и Михаил Спиваковский это и сделали.
- Шахтер мог нарваться на обвинения в заговоре против "Динамо"
- Первый гол УПЛ, который отменен с помощью VAR
- Оцениваем ближайший резерв "Шахтера"
- "Динамо" сыграло как всегда – "лажово"
- Дуелунд может наконец стать хорошей десяткой в "Динамо"
- "Заря" не должна была обыгрывать "Мариуполь"
- "Карпаты" удивили приятно, "Днепр-1" – наоборот
- Главная сенсация тура произошла в "Александрии"
- Висенте Гомесу не дают раскрыться в "Олимпике"
- Стоит ли Зинченко покидать "Манчестер Сити"
- Оцениваем трансфер Бутко в "Лех"
- Спиваковский разбирает схему 3-2-4-1
- Кто получил книгу Блохина с его автографом
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Источник:ТаТоТаке
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