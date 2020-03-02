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Вернидуб: Вы думаете, что я не хотел возглавить Динамо? Хотел, но так сложилось

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Теперь тренирует "Шахтер"

Вернидуб: Вы думаете, что я не хотел возглавить Динамо? Хотел, но так сложилось
Новина українською

Главный тренер белорусского "Шахтера" (Солигорск) Юрий Вернидуб рассказал, почему не возглавил в свое время киевское "Динамо". Цитирует украинского наставника FootballHub.

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"Астана"? Летом были и другие варианты, например, "Кайрат". Хорошее предложение в материальном плане, но у меня был контракт еще на полгода. Я поступил четко со своей стороны. Президент сказал: "У нас есть свои задачи и у тебя еще полгода. Давай на полпути не останавливаться". Я сказал: "Не вопрос – работаем". Никого не предавал, иду своей дорожкой, стараясь не создавать никому помехи, вообще, никого не предавать – это самое важное. Не получилось – так не получилось. Мечты всегда есть. У меня были не только в Европу поехать".

"Многие говорили за "Динамо". Вы думаете, что я не хотел возглавить киевлян? Хотел, но так сложилось, значит это не то, что мне нужно было. "Динамо" – это народный клуб Украины, который на устах у всех. И как бы донецкий "Шахтер" не хотел бы, но он не станет "Динамо". Так же, как и "Динамо" никогда не станет "Шахтером". Оно осталось еще с тех советских времен, это всегда громко звучало. Да, на данный момент, "Шахтер" где-то, может быть, переигрывает столичную команду. Но придет время, когда все поменяется. Как только у нас власть меняется, как и в политической стороне, точно так же и в нашей спортивной".

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (1)
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Tom Valentine (Bolintci)
02.03.2020 в 09:28
Шизоид.
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