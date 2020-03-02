Вернидуб: Вы думаете, что я не хотел возглавить Динамо? Хотел, но так сложилось

Главный тренер белорусского "Шахтера" (Солигорск) Юрий Вернидуб рассказал, почему не возглавил в свое время киевское "Динамо". Цитирует украинского наставника FootballHub.

"Астана"? Летом были и другие варианты, например, "Кайрат". Хорошее предложение в материальном плане, но у меня был контракт еще на полгода. Я поступил четко со своей стороны. Президент сказал: "У нас есть свои задачи и у тебя еще полгода. Давай на полпути не останавливаться". Я сказал: "Не вопрос – работаем". Никого не предавал, иду своей дорожкой, стараясь не создавать никому помехи, вообще, никого не предавать – это самое важное. Не получилось – так не получилось. Мечты всегда есть. У меня были не только в Европу поехать".

"Многие говорили за "Динамо". Вы думаете, что я не хотел возглавить киевлян? Хотел, но так сложилось, значит это не то, что мне нужно было. "Динамо" – это народный клуб Украины, который на устах у всех. И как бы донецкий "Шахтер" не хотел бы, но он не станет "Динамо". Так же, как и "Динамо" никогда не станет "Шахтером". Оно осталось еще с тех советских времен, это всегда громко звучало. Да, на данный момент, "Шахтер" где-то, может быть, переигрывает столичную команду. Но придет время, когда все поменяется. Как только у нас власть меняется, как и в политической стороне, точно так же и в нашей спортивной".