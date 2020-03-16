Карантин в Аталанте и остановка УПЛ? Главные новости за 15 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Победа луганской "Зари" над донецким "Шахтером" благодаря пушечному выстрелу Богдана Михайличенко, ничья киевского "Динамо" с черниговской "Десной", а также другие новости футбола. "Олимпик" прерывает серию из семи поражений, потенциальная остановка УПЛ после завтрашнего собрания УЕФА, изменение формата еврокубков и карантин команды Руслана Малиновского. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.