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Карантин в Аталанте и остановка УПЛ? Главные новости за 15 марта. Аудио

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Карантин в Аталанте и остановка УПЛ? Главные новости за 15 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПоражение Шахтера, ничья Динамо, формат Лиги Чемпионов. Главные новости за 15 марта

Победа луганской "Зари" над донецким "Шахтером" благодаря пушечному выстрелу Богдана Михайличенко, ничья киевского "Динамо" с черниговской "Десной", а также другие новости футбола. "Олимпик" прерывает серию из семи поражений, потенциальная остановка УПЛ после завтрашнего собрания УЕФА, изменение формата еврокубков и карантин команды Руслана Малиновского. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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