Республиканский стадион к Олимпиаде. Сорванное открытие и скандальная программка за 500 долларов

В истории украинского футбола и спорта в целом случалось немало любопытных и интересных фактов, которые всячески умалчивались и держались в тайне. Особенно это практиковалось во времена СССР, когда любой невыгодный для партийных чиновников просчет на том или другом вверенном им участке мог обернуться для них нешуточным взысканием или увольнением. Можно себе представить, что пережили в канун Олимпийских игр 1980 года ответственные за реконструкцию киевского Республиканского стадиона лица! Подробности этой истории, собранной по крупицам корреспондентом UA-Футбол за четыре десятилетия, для многих не были известны до сегодняшнего дня. Но не зря же известная поговорка гласит: "Все тайное рано или поздно становится явным".

Если использовать театральную терминологию, то главными действующими лицами в спектакле под условным названием "Подготовка Республиканского стадиона к сдаче в эксплуатацию" были строители и представители партийного аппарата. Обычные же роли исполняли футбольные команды и спортивные функционеры, отвечавшие за проведение матчей. Впрочем, обо всем по порядку.

О том, что одним из городов, где пройдет футбольный турнир Олимпиады-80, будет Киев, было известно не за один год до старта Игр. В 1977-м был разработан проект реконструкции тогда еще имевшей название "Центральный стадион" спортивной арены, после чего летом следующего года она была закрыта для масштабного обновления. По иронии судьбы, последний матч на этом стадионе киевское "Динамо" провело 1 июля 1978 года с ташкентским "Пахтакором". Кто бы мог тогда подумать, что именно с узбекской командой, как с очередным соперником динамовцев, спустя два года будет связана почти детективная история. Кстати, за два года, разделявшие эти две встречи киевлян и ташкентцев, в судьбе "Пахтакора" произойдет трагическое событие - авиакатастрофа в августе 1979-го…

ФАРТОВОЕ ЗАКАРПАТЬЕ ДЛЯ ЛОБАНОВСКОГО

Временно лишившись домашней арены в связи с реконструкцией, "Динамо" вынуждено было использовать в качестве таковых разные стадионы: в том же 1978-м - столичный СКА, львовскую "Дружбу" и харьковский "Металлист", в 1979-м - столичный "Динамо", а в 1980-м - ужгородский "Авангард" и тот же "Динамо". Что интересно: в Ужгороде в олимпийском году команда Валерия Лобановского прописалась надолго: шутка ли сказать, на закарпатской земле она находилась с конца зимы и до первой декады апреля!

Можно себе представить эмоции болельщиков, живущих по разные стороны реки Уж, которые каждые три-четыре дня видели афиши, извещавшие об очередном матче с участием любимого в этом крае "Динамо". Во временной отрезок с 27 февраля по 7 апреля киевская команда провела ни много, ни мало 11 (!) игр: две товарищеские с ужгородской "Говерлой" и девять официальных - в рамках зонального турнира Кубка СССР с кишиневским "Нистру", ивано-франковским "Спартаком", днепропетровским "Днепром", московским "Локомотивом", львовскими "Карпатами", в 1/8 финала с алма-атинским "Кайратом", в 1/4 финала с московским "Динамо", а в рамках чемпионата СССР с московским ЦСКА и ленинградским "Зенитом" (одна из кубковых встреч осчастливила также и жителей Мукачево - Прим. В.К.).

"Динамо" перед матчем первого тура Чемпионата-1980 против ЦСКА в Ужгороде

Тот период ужгородские болельщики вспоминают с особыми чувствами, ведь такого аттракциона невиданной щедрости со стороны руководящих футбольных органов огромной страны больше никогда в их крае не было. За те 41 день, которые динамовцы провели в Закарпатье, местные любители футбола смогли вживую увидеть целую россыпь звезд - киевлян Блохина, Конькова, Буряка, Веремеева, Бессонова, Балтачу, Демьяненко, Евтушенко, днепропетровца Трошкина, московского "железнодорожника" Петракова, львовян Суслопарова, Броварского, алма-атинцев Гладилина, Штромбергера, Пехлеваниди, московских динамовцев Ловчева, Бубнова, Газзаева, московских армейцев Астаповского, Чеснокова, Тарханова, ленинградцев Ларионова, Казаченка и многих других. Для верившего во всевозможные приметы, суеверия и свято соблюдавшего традиции перед каждым матчем Валерия Лобановского закарпатский этап пришелся по душе, так как оказался на редкость фартовым! Судите сами: из девяти матчей восемь завершились победой и лишь в одном зафиксирована ничья.

Гостеприимный Ужгород "Динамо" покидало, имея в кармане выход в полуфинал Кубка СССР и место в группе лидеров чемпионата вместе с одноклубниками Минска, Тбилиси и донецким "Шахтером" (у всех было одинаковое количество очков после двух туров).

ПРОВОЛОЧКИ СТРОИТЕЛЕЙ И КОМПРОМЕТИРУЮЩАЯ ПРОГРАММКА

Весна была в разгаре, а тем временем в столице Украины полным ходом шла реконструкция главной спортивной арены, которая к тому моменту уже носила новое название - "Республиканский стадион". Все шло к тому, что в соответствии с планом сдача объекта должна была состояться к концу июня. Более того, на 30-е число было намечено торжественное открытие 100-тысячного гиганта, приуроченное как раз к упомянутому выше матчу чемпионата "Динамо" - "Пахтакор".

Но как часто бывало во времена СССР, на завершающей стадии строительства что-то застопорилось и дату открытия пришлось отложить. Сейчас уже никто точно и не вспомнит, с чем была связана причина - может, вовремя не привезли материалы для отделочных работ или сами отделочные работы по чьей-то халатности слишком затянулись. Но не в этом суть. Дело в другом: к матчу "Динамо" - "Пахтакор" заранее была выпущена программка, в которой был текст, способный весьма серьезно скомпрометировать ответственных за строительство чиновников.

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"Сегодня, после длительного перерыва, Республиканский стадион встречает футбол. Главную спортивную арену Украины трудно узнать: в период подготовки к футбольному турниру Олимпиады-80 на стадионе проделана огромная работа - оновлены трибуны, рассчитанные на 100 тысяч зрителей, беговые дорожки, секторы для прыжков и метаний, смонтированы осветительные мачты. Теперь благодаря мощным прожекторам создались идеальные условия не только для спортсменов и зрителей, но и для миллионов телезрителей, так как обеспечена высококачественная трансляция цветных передач. Реконструированы информационные табло. Изменился и центральный павильон - он принял свой первозданный облик. Современным оборудованием оснащены радиоинформационный центр, комплекс телеграфной и телефонной связи. Полностью заменен грунт на футбольном поле. Подходы к стадиону стали удобнее и просторнее. Смонтирована чаша для олимпийского огня, появились удобная ложа прессы, много различных сооружений, среди которых выделяется оригинальной архитектурой реабилитационно-восстановительный центр. Завершаются работы по благоустройству территории. Красавец-стадион ждет Олимпиаду!"

Программа была сдана в набор в издательство "Преса України" еще за три с половиной недели (!) до матча - 4-го июня, а подписана в печать - 11-го. Разумеется, никто тогда и предположить не мог, что проволочки со строительными работами внесут сумятицу в планы организаторов очередного поединка чемпионата СССР. А в среде организаторов Олимпийских игр и вовсе посеют легкую панику.

ПУСТИТЬ "ПОД НОЖ" 5000

Когда стало ясно, что ни о каком проведении матча "Динамо" - "Пахтакор" на все еще обновляемом Республиканском стадионе 30 июня речи быть не может, с тревогой вспомнили о программке. До сих пор точно неизвестно, успели ли поступить они вместе с билетами в кассу для реализации или до этого дело тогда не дошло. Но факт остается фактом: было приказано весь отпечатанный тираж в количестве 5000 экземпляров пустить "под нож". Чтобы не дай Бог чего-нибудь не вышло! Возможно, до сегодняшнего дня никто так и не узнал бы о документальном подтверждении факта безалаберности строителей стадиона, не выхвати кто-то из работников типографии 5-6 штук программ перед самым уничтожением. Так, на всякий случай. С тех пор эти экземпляры считаются не только раритетом, но и мечтой каждого коллекционера, который собирает программки киевского "Динамо" и ташкентского "Пахтакора". Если бы можно было рассказать историю о каждом из уцелевших экземпляров, то это вполне могло вместиться в целую книгу! Ведь за четыре десятка лет раритетные программки неоднократно кочевали из рук в руки, задерживаясь на какое-то время то у одного, то у другого коллекционера. Но годы и десятилетия вносили в жизнь свои коррективы, и кому-то по той или иной причине приходилось с ценным экземпляром расставаться. В основном, ввиду банального недостатка материальных средств.

Как рассказали корреспонденту UA-Футбол известные столичные коллекционеры Игорь Запорожец и Олег Стадник, стоимость редкой программы еще в начале нынешнего тысячелетия оценивалась в 500 долларов. Однако даже те желающие, которые готовы были наскрести эту сумму для приобретения вожделенного экземпляра, сделать покупку не могли ввиду отсутствия предмета продажи. Все те пять или шесть программ пока прочно осели в частных коллекциях, обладателей которых такие же увлеченные коллеги-"собиратели" знают поименно. Другие "лишние" экземпляры за сорок лет нигде так и не всплывали. Скорее всего, их попросту нет.

"МАШИНА", РВУЩАЯ НА КУСКИ

Что касается самого матча "Динамо" - "Пахтакор", то думать о месте его проведения долго не пришлось. Соперников готов был принять стадион "Динамо", который использовался киевскими футболистами в качестве домашней арены неоднократно, в том числе и после возвращения с временного "домашнего" статуса в Закарпатье. Так и случилось: флагманы украинского и узбекского футбола померились силами на динамовском стадионе, где игра началась в те самые 19.00, что и планировалась на Республиканском. Матч завершился минимальной победой 1:0 команды Валерия Лобановского, которую некоторые ревностные московские журналисты в ту пору с сарказмом окрестили "машиной для зарабатывания очков".

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- Помню ту встречу - в ней "попали" после точного удара Буряка со штрафного во втором тайме, - рассказал корреспонденту UA-Футбол капитан тогдашнего "Пахтакора" Владимир Нечаев. - Хотя несмотря на выездной характер и уровень соперника, мы неплохо играли. И даже моменты у ворот "Динамо" создавали! Но в ту пору киевляне на своем поле всех буквально рвали на куски, нередко побеждая с разницей в пару "сухих" мячей либо с "сухим" крупным счетом. И это неудивительно: с таким-то составом!

За четыре десятилетия у некоторых из участников того матча многое стерлось из памяти. Оно и понятно: сколько разных игр было проведено за долгую карьеру! Пополнивший незадолго до олимпийского года ряды киевской команды Вадим Евтушенко в ту пору был сосредоточен на том, чтобы как можно лучше проявить себя в легендарном клубе.

- Я только пришел в команду в конце 1979-го, пройдя с "Динамо" зимние сборы, - вспоминает нападающий киевлян 80-х годов. - Некоторое время мы играли в Закарпатье, а потом вернулись в Киев. Тогда у меня, как новичка, были совсем другие мысли, поэтому подоплеку домашнего матча с "Пахтакором", честно говоря, не помню. К тому же, нас тогда в такие дела не посвящали, да и в газетах в советское время о просчетах не писали.

ВЫСОКАЯ ТРАВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО

Когда речь заходит о матче-открытии Республиканского стадиона, почти все почему-то в один голос называют первый поединок киевского футбольного турнира Олимпиады ГДР - Испания (1:1), который состоялся 20 июля 1980 года. Однако это не соответствует действительности. Мало кто знает, что на самом деле для своеобразного тестирования 100-тысячной арены были задействованы представители второй лиги чемпионата СССР - киевский СКА и керченский "Океан". Коллекционер Игорь Запорожец сохранил не только газету "Вечірній Київ" с анонсом этого матча-открытия, но и билет. А вот программка, выпущенная армейской типографией, в отличие от своей предшественницы "Динамо" - "Пахтакор", "под нож" не попала и коллекционной редкостью отнюдь не является.

Среди игроков, которые получили возможность первыми сыграть на реконструированном красавце-стадионе, был полузащитник СКА (Киев) Игорь Наконечный.

- В сезоне-1980 я был игроком основного состава армейцев, и в матче с "Океаном" также принимал участие, - рассказывает он. - Больше всего запомнилось, что на стадионе было мало зрителей. Возможно, потому, что соперничали команды второй лиги. А вот результат в памяти не отложился. Помню также, что на поле была высокая трава, из-за чего играть было очень тяжело.

- Какой была атмосфера украинской столицы в канун Олимпиады?

- Киев буквально жил в предвкушении столь масштабного спортивного праздника. То же самое можно было сказать и о нас, футболистах СКА. Мы были очень довольны и горды тем, что открываем Республиканский стадион. У каждого тогда было приподнятое настроение, ведь для нас это была огромная честь. Участвовать в открытии олимпийского объекта команде второй лиги, что и говорить, было весьма почетно. Можно даже сказать, что нам повезло.

В матче-открытии киевский СКА порадовал столичних болельщиков, взяв верх над "Океаном" - 2:1. А спустя пять дней игрой ГДР - Испания в присутствии 100 тысяч зрителей и состоялось открытие Олимпиады на киевской земле.

Когда же Олимпийские игры завершились, полноправными хозяевами Республиканского стадиона по части футбола вновь стало "Динамо". Эта арена долгие годы верой и правдой служила динамовцам, сборной СССР, сборной Украины и представителям других видов спорта, пока в 1996 году ее не закрыли на очередную реконструкцию…