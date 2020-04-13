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УПЛ доиграют, балласт Шахтера и топ-сериалы. ТаТоТаке №139

Общие новости
(2 голосов)

Почему "Шахтер" должен отпустить Шевченко, Бутка, Хочолаву, Дентиньо и Пихаленка

УПЛ доиграют, балласт Шахтера и топ-сериалы. ТаТоТаке №139
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Трансферные слухи вокруг "Динамо", новый формат УПЛ и ваши любимые рубрики - в новом выпуске "ТаТоТаке" на карантине.

Читайте такжеСеребряный матч, Ярмола vs Коно, Каштру vs Фонсека и топ-книги о футболе. ТаТоТаке №137
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Источник:
ТаТоТаке

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