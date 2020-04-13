УПЛ доиграют, балласт Шахтера и топ-сериалы. ТаТоТаке №139
Почему "Шахтер" должен отпустить Шевченко, Бутка, Хочолаву, Дентиньо и Пихаленка
Трансферные слухи вокруг "Динамо", новый формат УПЛ и ваши любимые рубрики - в новом выпуске "ТаТоТаке" на карантине.
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Источник:ТаТоТаке
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