Дорожная карта от Кабмина: спорт может выйти из карантина к концу мая
А может и не выйти
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о разработанной "дорожной карте", в соответствии с которой страна будет выходить из карантина.
В данном проекте присутствуют и спортивные мероприятия.
Стоит отметить, что каждый этап стартует только после достижения определенных показателей предыдущего.
Первый этап ослабления карантина может начаться с 12-го мая, если в течение 10-ти дней подряд до того соотношение заболевших коронавирусом не будет меняться или останется в пределах 5%.
На втором этапе принимают участие и спортивные составляющие:
– Открытие спортивных залов и фитнес-центров (с некоторыми ограничениями и без бассейнов);
- Возобновление спортивных соревнований, участие в которых берут не более 50 человек без зрителей.
3-й этап – открытие спортивных и детских площадок.
4-й этап – открытие спортивных залов и фитнес-центров без ограничений.
5-й этап - снятие всех оставшихся ограничений.
На прохождение каждого этапа есть 10 дней – в случае успешного соблюдения условий, будет производиться переход к следующему этапу.
По оптимистическим прогнозам, футбол и другие виды спорта могут возобновиться с конца мая.