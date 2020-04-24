Дорожная карта от Кабмина: спорт может выйти из карантина к концу мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о разработанной "дорожной карте", в соответствии с которой страна будет выходить из карантина.

В данном проекте присутствуют и спортивные мероприятия.

Стоит отметить, что каждый этап стартует только после достижения определенных показателей предыдущего.

Первый этап ослабления карантина может начаться с 12-го мая, если в течение 10-ти дней подряд до того соотношение заболевших коронавирусом не будет меняться или останется в пределах 5%.

На втором этапе принимают участие и спортивные составляющие:

– Открытие спортивных залов и фитнес-центров (с некоторыми ограничениями и без бассейнов);

- Возобновление спортивных соревнований, участие в которых берут не более 50 человек без зрителей.

3-й этап – открытие спортивных и детских площадок.

4-й этап – открытие спортивных залов и фитнес-центров без ограничений.

5-й этап - снятие всех оставшихся ограничений.

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На прохождение каждого этапа есть 10 дней – в случае успешного соблюдения условий, будет производиться переход к следующему этапу.

По оптимистическим прогнозам, футбол и другие виды спорта могут возобновиться с конца мая.