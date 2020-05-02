Календарь УПЛ, кандидат от Шахтера, желание Селезнева. Главные новости за 1 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 1 мая

Ведущий телеканала Футбол Александр Денисов опубликовал предварительный план возобновления чемпионата в высшем дивизионе, который был разослан клубам УПЛ. Если 11 мая все же будет ослаблен карантин, с 12-го по 17-е команды пройдут тестирование на коронавирус, до 29-го мая будут тренироваться, а с 30 мая по 13 июля сыграют оставшиеся туры. 17 июля запланирован финал Кубка Украины. Также есть информация, что УАФ предлагала восстановить сезон в начале августа, но некоторые клубы от этой идеи отказались.

Исполнительный директор лиги Евгений Дикий сообщил, что донецкий "Шахтер" выдвинул на пост президента УПЛ телевизионного эксперта Михаила Метревели. Ранее уже ходили слухи о его баллотировании, однако если бы выборы состоялись в указанный срок, его бы среди претендентов не было. Сейчас же Метревели поборется за пост с председателем федерации Львовской области Александром Шевченко и агентом Олегом Смалийчуком.

Черноморец не будет сниматься с соревнований

Ранее появлялась информация, что из-за тяжелого финансового положения одесский клуб не сможет доиграть сезон в Первой лиге. Сейчас местные СМИ сообщают, что "Черноморец" все же доиграет чемпионат, если он будет восстановлен. Сейчас клуб ищет замену Остапу Маркевичу, который покинул пост из-за долгов по зарплате.

Клубы Серии А за возобновление сезона

Итальянская Серия А провела голосования среди клубов по возобновлению чемпионата. Несмотря на то, что ранее в СМИ появлялись сообщения о нежелании продолжать сезон "Торино" и "Брешии", за высказались все 20 участников лиги. По предварительным прогнозам, чемпионат может возобновиться в начале июня.

Бывший форвард "Шахтера" и "Днепра" заявил, что все еще планирует поиграть в чемпионате Украины. По словам Евгения, его мотивирует желание побить рекорд лучшего бомбардира высшего дивизиона. Пока Селезнев отстает на 14 голов от Максима Шацких. Он также заявил, что его звал к себе "Колос", а также его приглашает президент "Руха" Григорий Козловский.