Маркевич: Для меня лучший тренер - Кройфф с его Барселоной начала 90-х

Известный украинский специалист, экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич поделился мнением о рейтинге лучших тренеров в истории футбола по версии FourFourTwo.

"Видимо Фергюсон заслужил, если возглавил такую ​​сотню. Хотя для меня она странная. Почему нет в десятке лучших Висенте Феолы? Человека, который придумал схему 4-2-4. Это была тренерская революция. Недоброжелатели скажут, что Феола украл эту схему в Белы Гуттманна.

Если даже поверить в это, разве Гуттманн посоветовал поставить в основной состав 17-летнего Пеле? По сути пацана. А речь шла о Кубке мира, где никто не хочет рисковать.

Удивляет, что в списке нет Висенте Дель Боске. Человек выиграл Лигу чемпионов, Кубок мира и чемпионат Европы. Что еще надо для признания? Говорили, что с той сборной победил бы любой. Ну вот ушел Дель Боске и много Испания выиграла с тех пор?

Для меня лучший тренер Кройфф. Когда он построил "Барселону" начала девяностых на контроле мяча. Это было непревзойденное зрелище.

Если Лобановский попал в десятку – это большое счастье. Однако он заслужил. Сколько обладателей "Золотого мяча" имеет Польша? Ни одного. Испания, если не считать Ди Стефано – только одного. А Валерий Васильевич воспитал троих. Поэтому его попадание – закономерное", – сказал Маркевич.