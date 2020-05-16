Дмитрий Михайленко: Из-за Чемпионата мира пропустил выпускной. Но я кайфовал от такого поворота

Среди когорты тренеров УПЛ есть сразу два специалиста, которые вместе играли за молодежную сборную СССР и завоевали бронзовые награди чемпионата мира в Португалии. Совсем недавно UA-Футбол поговорил с Владимиром Шараном о выступлениях в молодежке и дебюте в Высшей союзной лиге. Теперь пришла очередь главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко.

- Ваши подопечные знают, что вы играли за молодежную сборную СССР? Она в 1991 году на чемпионате мира в Португалии завоевала бронзовые медали. Если нет, будет полезно узнать. Как вы попали в ряды сборной?

- На счет знают или нет, то это уже история, правда, оставившая приятные воспоминания. Я был самым молодым игроком в команде, ибо многие ребята 1971-го года рождения, а я - 1973-го. С марта 1991 начал играть в основе "Днепра" в Высшей лиге чемпионата СССР, который был очень сильным. В каждой команде играли личности и одаренная молодежь. Отыграв, если не ошибаюсь, шесть матчей в вышке, меня Костылев пригласили в сборную. В начале июня сыграл за "Днепр", а в средине того же месяца стартовал чемпионат мира. Не проходя никаких смотрин, сборов, сразу же поехал на финальную часть, проходившую в Португалии. Что интересно - это поездка оказалась моим первым выездом за границу. Я просто "кайфовал" от такого резкого поворота в жизни. Я, еще школьник, а уже еду в составе хоть и молодежной, но сборной СССР. Из-за чемпионата мира даже пропустил выпускной вечер. Правда, думаю, ради такого события каждый бы согласился на такое.

- Что интересно, несмотря на то, что вы были самым молодым игроком в сборной, сразу же "застолбили" место в основе.

- Так получилось. В первом же групповом матче победили Египет 1:0. Затем проиграли австралийцам 0:1. А в третьем поединке против Тринидада и Тобаго забил гол, если не ошибаюсь, он был третьим в матче. Запомнилась игра со сборной Испании в четвертьфинале, в которой мы победили 3:1. А ведь испанцы считались чуть ли победителями турнира. Ну и, конечно, "впечатлило" неприятное поражение от бразильцев 0:3, после которого не попали в финал.

- Как вы сказали – у вас был первый в жизни выезд за границу. Наверняка были и первые покупки в буржуазных магазинах?

- Прямо там за третье место выдали франки, за которые купил джинсы и кожаную куртку. В то время это было шик. Той сумы хватило бы в Союзе купить мебель для квартиры. Правда, в том же году они из-за инфляции пропали. Мы еще пять дней находились в Лиссабоне, сходили на финал Португалия - Бразилия. А больше всего запомнилось, как лично Пеле "Король футбола" вручил нам медали.

Когда вернулся из Португалии, была пауза в чемпионате и сразу же с "Днепром" уехали в турне в Англию, где сыграли четыре матча. Это Мефодьевич договорился с фирмой водка "Smirnoff", которая и организовала нам этот выезд. Обалденный был турнир!

- Дебют, да еще в чемпионате СССР всегда запоминается. Помните, с какой командой?

- А как такое забудешь! Пришлось выходить против киевского "Динамо". Это было 30 марта 1991 года.

- Хочу поправить. Дебют состоялся 23 апреля – 7 тур, матч в Днепропетровске.

- Спасибо за уточнение. Теперь точно запомню. С начала чемпионата играл за дубль, а основа стартовала неудачно. Перед матчем с "Динамо" подошел Мефодьевич и говорит: "Давай готовься, будешь играть". Помню, прошло как в тумане. Было волнение, в "Динамо" столько мастеров, которых только видел по телевизору, а сейчас нужно вживую играть против них. И кто: Лужный, Цвейба, Саленко, Юран - все сборники национальной сборной. А мне только 18 лет. Сыграли 1:1, что было неплохим результатом после неудачного старта.

- Но видимо дебют прошел отлично. В следующем туре Кучеревский снова доверяет вам место в основе, и в матче против "Спартака" из Владикавказа вы забили свой дебютный гол.

- Тот матч мы тоже закончили со счетом 1:1. А от того что забил, счастью не было предела! В самом начале игры пропустили, но тут же мне посчастливилось сравнять счет. Не могу сказать, что я был лучше других, просто так сложилась ситуация. Кучеревский понимал, что многие опытные игроки ушли, у команды не все получается, поэтому начал подпускать молодежь к основе. Такие обстоятельства дали мне возможность дебютировать в Союзной лиге.

- А вы знаете, что у вас раньше в 1990 году состоялся дебют в основе?

- Не знаю. Интересно узнать. Похоже, вы лучше знаете мою биографию, чем я (улыбается).

- Был такой розыгрыш – Кубок федерации. 1 июня 1990 года в Одессе "Черноморец" принимал "Днепр", где вы в 17 лет на 90-й минуте вышли на поле, заменив Сергея Коновалова.

- Интересный факт. Теперь наверняка запомню. Спасибо за информацию.

- Как вы в детстве делали первые шаги в футболе?

- У меня старший брать занимался футболом, вот и я, чтобы не отставать от него, с 7 лет пошел и записался в ДЮСШ Кировограда. Потом, когда исполнилось 12 лет, меня пригласили заниматься футболом в днепропетровский спортинтернат.

- С вашим ростом вы могли быть и вратарем.

- В детстве был небольшого роста. Это я резко "вымахал" в десятом классе. Всегда хотел играть в полузащите и быть похожим на моего кумира - француза Мишеля Платини.

- В 1990 году кроме "Днепра" вы успели сыграть семь матчей за родную кировоградскую "Звезду" во Второй союзной лиге.

- Учась в спортинтернате, приехал домой на каникулы. Тренером "Звезды" был Николай Латыш, который и предложил сыграть за команду. Заявили, сыграл, заработал немного денег, а затем уехал назад в Днепропетровск.

- Самые яркие моменты в карьере?

- Их было много. Когда начинал карьеру в "Днепре" и продолжил в "Динамо". Но самые запоминающиеся остались, когда играл в Израиле. А впрочем, какая игра! Поехал туда хумус кушать (смеется). Он там такой вкусный, в Киеве такого и близко не найдешь. Отличное было время! Израиль - шикарная страна, и футбол был на приличном уровне. Всем остался доволен. Жаль, что не получилось остаться в "Хапоэле", хотя клуб хотел подписать меня на три года. Видимо "Динамо", которому принадлежал, запросило за меня большую сумму. Поиграл еще год в "Бейтаре", а затем пришлось возвращаться в Киев.

- Всем футболистам хоть раз в карьере приходилось за разные нарушения платить штраф. Доводилось ли вам "раскошеливаться"?

- За неправильную парковку пришлось выложить 500 гривен (смеется). А на поле я был самым корректным игроком, ни одной красной карточки (смеется). Хотя вспомнил. То ли в первом, то ли во втором чемпионате Украины играли во Львове, и арбитр Константин Панчик из Симферополя показал мне красный свет. Видимо, я поймал звездную болезнь, было мне 20 лет (улыбается), поэтому так и получилось. Николай Павлов оштрафовал на приличную сумму, и это было уроком на всю жизнь. С тех пор больше ни разу не попадал на штрафы.

- Ваш сын пошел по вашим стопам, став профессиональным футболистом. Последним его клубом был одесский "Черноморец". Но сейчас о нем ничего не слышно.

- Он учится в Америке и играет за студенческую команду. Это как у нас Вторая лига. У него еще год контракта, будет продолжать учиться и играть, а там принимать ему решение, что делать в жизни дальше.