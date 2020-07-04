Львовский скандал, ничья Ворсклы, угроза финала в Харькове. Главные новости за 3 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 3 июля

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал, что новый владелец "Карпат" Олег Смалийчук решил мотивировать соперников львовян в Первой лиге, предлагая им по полмиллиона гривен за победу. Интересно, что источником этой информации стал спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец, именно к нему обратил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин с предложением от Смалийчук. Последний не стал оправдываться, а объяснил, что очень хочет, чтобы "Карпаты" сыграли в следующем сезоне с "Рухом" в Первой лиге.

УПЛ официально сообщила о невыезде Карпат на матч

Львовская команда не явилась на игру с "Мариуполем" 1 июля, а также не будет играть матч 4-го июля, о чем официально сообщила УПЛ .Таким образом, по регламенту "Карпаты" должны быть исключены из соревнований. Соответствующее решение должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет, заседание которого назначено на 9 июля.

Юрий Максимов решил, что основа должна хорошо подготовиться к финалу Кубка Украины. Поэтому отправил в Тернополь молодежный состав во главе с Виталием Косовским. Это, однако, не помешало полтавчанам сыграть вничью со "Львовом". "Ворскла" открыла счет на 7-й минуте (Челядин), в начале второго тайма "Львов" усилиями Яковелли отыгрался, а затем Борзенко вывел хозяев вперед. Однако полтавчан от поражения спас Даниил Кравчук, забивший на 89-й. В итоге - ничья 2:2.

Между тем, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Харькове усилили ограничительные карантинные мероприятия. В частности, власти запретили проведение мероприятий с участием более 10 человек. Касается ли это ограничение финала Кубка, пока неизвестно. В УАФ ситуацию пока не комментируют. Напомним, сначала финал должен был состояться в Тернополе, затем матч перенесли во Львов, затем в Харьков. Игра между "Ворсклой" и "Динамо" запланирована на восьмое июля.

Матч Первой лиги перенесен из коронавируса

В субботу, 4 июля, должен был состояться матч очередного тура второго дивизиона между запорожским "Металлургом" и "Рухом". Однако запорожский клуб сообщил, что в команде выявлены случаи заболевания COVID-19. Как следствие, игра была перенесена на неопределенный срок.

По информации белорусских СМИ, в "Динамо" Брест с подозрением на заболевание коронавирусом есть шесть игроков, среди которых и двое украинцев - Александр Нойок и Евгений Хачериди. Все шесть не поехали на календарный матч чемпионата против "Смолевичей". Как следствие, "Динамо" едва не проиграло - решающий пенальти, который установил окончательный счет 3:3, заработал Артем Милевский.

УПЛ назвала игрока и тренера месяца

Лучшим футболистом в июне стал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, который опередил Владислава Кочергина и Марлоса. Добавим, что динамовец отличился четырьмя забитыми голами и одной результативной передачей. Лучшим тренером стал наставник "Десны" Александр Рябоконь, команда которого в июне обыграла "Колос", "Десну" и "Александрию".

Матрасники встречались с "Мальоркой" и фактически еще в первом тайме определили судьбу встречи - дублем отметился Мората. А под конец игры разгром оформил Коке - 3:0. "Атлетико" занимает третье место, опережая "Севилью" уже на пять очков. Андалусцы в этом туре сыграют с "Эйбаром".