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В России арестован украинский экс-футболист, котрому инкриминируют шпионаж в пользу Украины

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Василий Василенко до середины 90-х играл за команды низших украинских дивизионов

В России арестован украинский экс-футболист, котрому инкриминируют шпионаж в пользу Украины
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Украинский экс-футболист Василий Василенко, арестован в Москве. Ему инкриминируют причастность к шпионажу в пользу Украины, сообщает ТАСС.

Он был арестован в Москве в октябре 2019 года по статье "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж.

Источник утверждает, что об аресте украинца стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста.

Срок ареста подозреваемого был продлен до 24 сентября. Детали уголовного дела в отношении подследственного содержат гриф "секретно".

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Согласно санкции статьи о шпионаже, Василенко грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине Василенко в начале 90-х играл за амторскую "Таврию" (Новотроицкое), и второлиговские "Дружба" (Бердянск) и "Торпедо" (Мелитополь).

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