Михайличенко и переезд в Бельгию, Цыганков и финал Кубка. Главные новости за 7 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

КДК УАФ может лишить "Карпаты" профессионального статуса и отправить в аматоры, Богдан Михайличенко скоро переберется в Бельгию, но и это не все наши новости на сегодня. Цыганков и Миколенко попали в заявку "Динамо" на финал Кубка Украины, ПФЛ перенесла два матча "Металлурга" из-за коронавируса плюс результаты вчерашних поединков. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.