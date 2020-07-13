Шеф меддепартамента УАФ назвал, сколько литров жидкости теряет организм игрока за матч
И за один тайм
Вячеслава Попова, главу медицинского департамента УАФ, в программе Профутбол спросили, сколько жидкости теряет организм профессионального футболиста в матче, который проходит при жаркой погоде.
Мы взвешивали майки и трусы игроков. Потери жидкости, если взять в килограммах, то игроки УПЛ за первый тайм теряют 1-1,2 литра.
А во втором тайме это количество не уменьшается, а еще и растет!
Получается что потери составляют от 3 до 4,5 литра за матч.
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Источник:Профутбол
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Инспектор ( )
13.07.2020 в 09:57
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