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Шеф меддепартамента УАФ назвал, сколько литров жидкости теряет организм игрока за матч

Общие новости
(1 голосов)

И за один тайм

Шеф меддепартамента УАФ назвал, сколько литров жидкости теряет организм игрока за матч
Новина українською

Вячеслава Попова, главу медицинского департамента УАФ, в программе Профутбол спросили, сколько жидкости теряет организм профессионального футболиста в матче, который проходит при жаркой погоде.

Мы взвешивали майки и трусы игроков. Потери жидкости, если взять в килограммах, то игроки УПЛ за первый тайм теряют 1-1,2 литра.

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А во втором тайме это количество не уменьшается, а еще и растет!

Получается что потери составляют от 3 до 4,5 литра за матч.

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В статье: УПЛ УАФ Вячеслав Попов
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
13.07.2020 в 09:57
??? И это специалист? А сколько жидкости выходит с потом? Тупо взвесить до и после игры, с учетом выпитой жидкости
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