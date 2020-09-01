Экс-президент ПФЛ о Павелко: С этой командой мне не по пути
Из-за Костюченко
Президент ПФЛ 2014-2020 годов Сергей Макаров рассказал о своих взаимоотношениях с президентом УАФ Андреем Павелко после отставки с объявлением недоверия от клубов ПФЛ.
В их команду я, конечно, не пойду - не смогу работать с Костюченко. Не хочу даже общаться с ним.
А отношения с Андреем Павелко остались равными. С ним было легко работать. Мы почти ровесники, все эти годы с полуслова понимали друг друга.
Но есть нюансы командной работы и внутрикомандных отношений. После того, что произошло с этой командой мне не по пути.
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Источник:Трибуна
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Пришта Литин (Киев)
01.09.2020 в 14:43
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