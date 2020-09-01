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Экс-президент ПФЛ о Павелко: С этой командой мне не по пути

Общие новости
(1 голосов)

Из-за Костюченко

Экс-президент ПФЛ о Павелко: С этой командой мне не по пути
Новина українською

Президент ПФЛ 2014-2020 годов Сергей Макаров рассказал о своих взаимоотношениях с президентом УАФ Андреем Павелко после отставки с объявлением недоверия от клубов ПФЛ.

В их команду я, конечно, не пойду - не смогу работать с Костюченко. Не хочу даже общаться с ним.

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А отношения с Андреем Павелко остались равными. С ним было легко работать. Мы почти ровесники, все эти годы с полуслова понимали друг друга.

Но есть нюансы командной работы и внутрикомандных отношений. После того, что произошло с этой командой мне не по пути.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Андрей Павелко Вадим Костюченко Сергей Мака
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
01.09.2020 в 14:43
Коррупционерьі опять что то не поделили. Павєлкинские пауки в банке.)
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