Экс-президент ПФЛ о Павелко: С этой командой мне не по пути

Президент ПФЛ 2014-2020 годов Сергей Макаров рассказал о своих взаимоотношениях с президентом УАФ Андреем Павелко после отставки с объявлением недоверия от клубов ПФЛ.

В их команду я, конечно, не пойду - не смогу работать с Костюченко. Не хочу даже общаться с ним.

А отношения с Андреем Павелко остались равными. С ним было легко работать. Мы почти ровесники, все эти годы с полуслова понимали друг друга.

Но есть нюансы командной работы и внутрикомандных отношений. После того, что произошло с этой командой мне не по пути.