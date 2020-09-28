Позор Пепа и Флика, триумф Кравца и дубль Роналду. Главные новости за 27 сентября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Победы "Шахтера", "Зари" и "Десны", позор "Манчестер Сити" и "Баварии", разгромы соперников в исполнении мадридского "Атлетико" и каталонской "Барселоны", но и это не все наши новости на сегодня. Криштиану Роналду спасает туринский "Ювентус" от поражения, Артем Кравец стал героем тура в чемпионате Турции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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