Победа Шахтера, позор МанСити и Баварии, подвиг Кравца. Главные новости за 27 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 27 сентября

После двух ничьих подряд донецкий "Шахтер" наконец выиграл. Горняки одолели "Олимпик". Правда, болельщикам команды снова пришлось понервничать. В первом тайме Алан Патрик не реализовал пенальти. Но после перерыва Коваленко открыл счет с паса Корниенко, а через две минуты Мораес закрепил преимущество. "Шахтер" отстает от лидеров на два очка.

Судьба встречи была решена еще в первом тайме. Луганчане забили в ворота соперника пять безответных мячей. Начал погром Юрченко, дальше дубли оформили Громов и Гладкий. Александр таким образом вошел в топ-10 бомбардиров Украины за все чемпионаты, обойдя Гусейнова. На счету Гладкого уже 86 мячей. К слову, после матча, который так и завершился - 0:5, в СМИ появились сообщения, что "Львов" уволил Георгия Цецадзе.

Черниговцы забили первый гол с пенальти - отличился Тотовицкий. "Рух" довольно быстро выровнял положение усилиями Климчука. Но на перерыв команды ушли все же с преимуществом "Десны" - забил Дегтярев, а во втором тайме преимущество команды Рябоконя закрепил Будковский. "Десна" имеет столько же очков, как и "Шахтер". А вот "Колос" с "Ингульцом" обошлись без забитых мячей - ничья 0:0. Для петровцев это уже третья мировая с начала чемпионата.

Команда Хосепа Гвардиолы принимала "Лестер". И вроде все складывалось хорошо - Марез забил уже на четвертой минуте. Но потом пришло время Джейми Варди. Еще до перерыва он забил с пенальти, а во втором тайме с игры и снова с пенальти. Мэддисон закрепил преимущество, и лишь при счете 1:4 "Сити" один гол отыграл. Впрочем, последнее слово было за лисами - 2:5 в итоге. Также отмечаем разгром, который "Вест Хэм" устроил "Вулверхэмптону" - 4:0. Ярмоленко весь матч просидел на замене.

Мадридский "Атлетико" и "Барселона" сыграли первые матчи в сезоне. Матрасники принимали "Гранаду" и забили ей шесть голов. Два из них провел Луис Суарес, который, напомним, всего несколько дней назад присоединился к команде Симеоне. "Барселона" принимала "Вильярреал". Игра под руководством Кумана стала более динамичной, каталонцы потопили Желтую субмарину еще в первом тайме. Дублем отметился Фати, гол с пенальти забил Месси, Торрес забил в собственные ворота.

Главная сенсация, пожалуй, произошла в Бундеслиге. Мюнхенский гранд, который выиграл 21 матч подряд (среди которых финал Лиги Чемпионов и матч за Суперкубок), уступил "Хоффенхайму". Да еще как уступил. К середине первого тайма в ворота Нойера забили Бичакчич и Даббур. Киммих сократил отставание, но после перерыва Андрей Крамарич отправил "Баварию" в окончательный нокаут своим дублем - 4:1 в пользу "Хоффенхайма".

Центральный матч в Серии А сыграли "Рома" и "Ювентус". В составе волков главным героем стал Верету, он дважды выводил римлян вперед. Но у туринцев есть Роналду. Криштиану дважды отвечал своими голами - впервые с пенальти, во второй раз – с игры. "Милан" даже без Ибрагимовича победил "Кротоне" 2:0, а "Наполи" поиздевался над "Дженоа" - 6:0.

Бывший форвард "Динамо" на 50-й минуте матча "Коньяспора" с "Бешикташем" вышел на замену. Уже на 63-й он забил свой первый гол, на 78-й ассистировал партнеру, а на 84-й ему доверили пробить пенальти и он не ошибся. "Коньяспор" в итоге победил 4:1.