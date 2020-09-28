Победа Шахтера, позор МанСити и Баварии, подвиг Кравца. Главные новости за 27 сентября
А также легкий разгром от Барсы и дубль Роналду
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 27 сентября
Шахтер поднялся на третье место
После двух ничьих подряд донецкий "Шахтер" наконец выиграл. Горняки одолели "Олимпик". Правда, болельщикам команды снова пришлось понервничать. В первом тайме Алан Патрик не реализовал пенальти. Но после перерыва Коваленко открыл счет с паса Корниенко, а через две минуты Мораес закрепил преимущество. "Шахтер" отстает от лидеров на два очка.
Заря не заметила Львов
Судьба встречи была решена еще в первом тайме. Луганчане забили в ворота соперника пять безответных мячей. Начал погром Юрченко, дальше дубли оформили Громов и Гладкий. Александр таким образом вошел в топ-10 бомбардиров Украины за все чемпионаты, обойдя Гусейнова. На счету Гладкого уже 86 мячей. К слову, после матча, который так и завершился - 0:5, в СМИ появились сообщения, что "Львов" уволил Георгия Цецадзе.
Десна побеждает Рух, Колос играет вничью
Черниговцы забили первый гол с пенальти - отличился Тотовицкий. "Рух" довольно быстро выровнял положение усилиями Климчука. Но на перерыв команды ушли все же с преимуществом "Десны" - забил Дегтярев, а во втором тайме преимущество команды Рябоконя закрепил Будковский. "Десна" имеет столько же очков, как и "Шахтер". А вот "Колос" с "Ингульцом" обошлись без забитых мячей - ничья 0:0. Для петровцев это уже третья мировая с начала чемпионата.
Манчестер Сити опозорился на своем поле
Команда Хосепа Гвардиолы принимала "Лестер". И вроде все складывалось хорошо - Марез забил уже на четвертой минуте. Но потом пришло время Джейми Варди. Еще до перерыва он забил с пенальти, а во втором тайме с игры и снова с пенальти. Мэддисон закрепил преимущество, и лишь при счете 1:4 "Сити" один гол отыграл. Впрочем, последнее слово было за лисами - 2:5 в итоге. Также отмечаем разгром, который "Вест Хэм" устроил "Вулверхэмптону" - 4:0. Ярмоленко весь матч просидел на замене.
Барселона громит, Суарес быстро адаптируется
Мадридский "Атлетико" и "Барселона" сыграли первые матчи в сезоне. Матрасники принимали "Гранаду" и забили ей шесть голов. Два из них провел Луис Суарес, который, напомним, всего несколько дней назад присоединился к команде Симеоне. "Барселона" принимала "Вильярреал". Игра под руководством Кумана стала более динамичной, каталонцы потопили Желтую субмарину еще в первом тайме. Дублем отметился Фати, гол с пенальти забил Месси, Торрес забил в собственные ворота.
Невероятная серия Баварии прервалась
Главная сенсация, пожалуй, произошла в Бундеслиге. Мюнхенский гранд, который выиграл 21 матч подряд (среди которых финал Лиги Чемпионов и матч за Суперкубок), уступил "Хоффенхайму". Да еще как уступил. К середине первого тайма в ворота Нойера забили Бичакчич и Даббур. Киммих сократил отставание, но после перерыва Андрей Крамарич отправил "Баварию" в окончательный нокаут своим дублем - 4:1 в пользу "Хоффенхайма".
Роналду спасает Ювентус от поражения
Центральный матч в Серии А сыграли "Рома" и "Ювентус". В составе волков главным героем стал Верету, он дважды выводил римлян вперед. Но у туринцев есть Роналду. Криштиану дважды отвечал своими голами - впервые с пенальти, во второй раз – с игры. "Милан" даже без Ибрагимовича победил "Кротоне" 2:0, а "Наполи" поиздевался над "Дженоа" - 6:0.
Артем Кравец стал героем тура в Турции
Бывший форвард "Динамо" на 50-й минуте матча "Коньяспора" с "Бешикташем" вышел на замену. Уже на 63-й он забил свой первый гол, на 78-й ассистировал партнеру, а на 84-й ему доверили пробить пенальти и он не ошибся. "Коньяспор" в итоге победил 4:1.
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