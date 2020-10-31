Денисов: Весной на OLL.TV были срывы, но мы с этим справились

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что техникам удалось наладить трансляции футбола на стриминговом сервисе "OLL.TV", который также входит в "Медиа Группу Украина".

"Весной были срывы на сервисе OLL.TV. Мы это подтверждали. Это очень сложная история трансляций футбольного контента. Точно такие же проблемы были у "DAZN", когда они приобрели Серию А.

В системе происходят прогибы. Очень рад, что мы с этим справились. Этой осенью, несмотря на мега-крутые матчи сборной и поединки Лиги чемпионов, мы выровняли эту систему. Она уже работает.

Еще раз хочу извиниться за проблемы, которые возникали. Единственное, хочу вас попросить присоединяться к просмотру матча за несколько минут до стартового свистка. Когда все заходят на первой или второй минуте, это по сути аналог атаки. Заходите раньше, чтобы сервис плавнее принимал включение", - сказал Денисов