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Великий футбол вернулся в эфир после паузы из-за коронавируса

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(2 голосов)

Денисов, Леоненко и Метревелли сдали отрицательные тесты

Великий футбол вернулся в эфир после паузы из-за коронавируса
Новина українською
На прошлой неделе телепередача "Великий футбол" на канале "Футбол 1" была отменена из-за вспышки коронавируса в ведущих. В это воскресенье программа вышла по расписанию и транслируется в прямом эфире.
От коронавируса вылечились Александр Денисов, Виктор Леоненко и Слава Метревелли. Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" прокомментировал это в своем Instagram:
С вами группа "Антитела"! Возвращаемся в эфир прямо сейчас!
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В статье: Виктор Леоненко Александр Денисов великий футбол
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.11.2020 в 23:45
От коронавируса вылечились Александр Денисов, Виктор Леоненко и Слава Метревелли. (с) слава метревелли!!!! ау, редакция!!!!
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0
-1
фан-горняк (Кривой Рог)
22.11.2020 в 23:15
А где блудный сын Васько? Или его пока не допустили в эфир этой чудо блевотиной передачи)?
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0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
22.11.2020 в 22:57
Ни одна из этих экспердок не знает правила (особенно что касается оффсайдов). Товарищи кроты - вам не стыдно топить за этих бездарей и продолжать верить их вбросам?
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
22.11.2020 в 22:47
4 безголовых всадника футбольного апокалипсиса
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+2
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
22.11.2020 в 22:31
Возвращение блевотных
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+2
0


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