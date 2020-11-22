Великий футбол вернулся в эфир после паузы из-за коронавируса

На прошлой неделе телепередача "Великий футбол" на канале "Футбол 1" была отменена из-за вспышки коронавируса в ведущих. В это воскресенье программа вышла по расписанию и транслируется в прямом эфире.

От коронавируса вылечились Александр Денисов, Виктор Леоненко и Слава Метревелли. Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" прокомментировал это в своем Instagram: