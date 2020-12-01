Транслятор еврокубков и мотивация УЕФА дать технарь Украине. Главные новости за 30 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Победа Megogo в тендере за право транслировать поединки Лиги Европы и Лиги чемпионов, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков дня в Первой Лиге, АПЛ, Ла Лиге и чемпионате Италии, интересующее нас разъяснение дисциплинарного комитета УЕФА и контракт Йоахима Лева. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.