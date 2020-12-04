Parimatch Foundation и PM Tech провели сбор средств для детей с инвалидностью

22 тысячи гривен было собрано на бесплатной продуктовой конференции, которую 1 декабря, в Щедрый вторник, провели команды международного благотворительного фонда Parimatch Foundation и Parimatch Tech. Эти средства пойдут на запуск новых групп по инклюзивному футболу для детей с инвалидностью. Также все желающие могут пожертвовать любую сумму в течении недели.

Эти деньги помогут детям с инвалидностью развиваться физически и социализироваться на спортивных занятиях. Тренировки будут организованы в рамках программы "Так, я можу!" фонда Parimatch Foundation, который уже запустил инклюзивные тренировки по футболу в Киеве, Харькове, Полтаве, Львове и Луцке.

"Я благодарю экспертов, которые поделились своими знаниями на конференции, а также зрителей, которые сделали пожертвования. Вся эта история еще раз подтверждает, что люди готовы помогать и делиться с теми, кому сейчас нужна поддержка. Я вижу большой потенциал в сотрудничестве благотворительной и технологической сфер, и мы с продакт-командой Parimatch Tech еще не раз сделаем добрые дела вместе", — рассказывает Екатерина Белорусская, президент Parimatch Foundation.

"Мы собрали самых сильных специалистов с опытом построения известных продуктов. Все эксперты с радостью откликнулись на наше предложение выступить на конференции с благотворительной миссией. Для всех нас это большая честь — быть причастными к добрым делам, к всемирной акции GivingTuesday. Я давно знаю о проекте по инклюзивному футболу “Так, я можу!” и рад, что получилось помочь этим детям", — делится впечатлениями Сергей Бережной, CPO Parimatch Tech.

Благотворитель, который сделает самый большой донейшн, получит футболку клуба "Шахтер" с автографом Ромеро Бонфима Марлоса, полузащитника сборной Украины и футбольного клуба "Шахтер".

Детальнее с результатами сбора средств можно ознакомиться на странице фонда.

"Так, я можу!" — это комплексная программа, направленная на вовлечение в спорт детей с инвалидностью и ментальными особенностями с целью их дальнейшего развития и социализации в обществе. Чтобы запустить годовую программу для одной группы, необходимо 84 000 грн — сюда входят расходы на специальный спортивный инвентарь, обучение тренера и оплата его труда. Каждая группа — это 30 детей с инвалидностью, которые получили возможность развиваться и чувствовать себя полноценными и счастливыми членами общества.