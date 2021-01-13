В том числе и Монзуль. 11 украинских арбитров смогут в 2021 году судить матчи под эгидой ФИФА
Всего в утвержденный список вошел 31 представитель судейского корпуса Украины
Комитет арбитров ФИФА утвердил списки украинских судей, которые в 2021 году смогут судить международные матчи под эгидой организации.
В утвержденный список международных официальных лиц вошел 31 представитель судейского корпуса Украины.
Арбитры: Екатерина Монзуль, Евгений Арановский, Сергей Бойко, Анастасия Романюк, Людмила Тельбух, Николай Балакин, Виталий Романов, Екатерина Усова, Ярослав Козык, Денис Шурман, Виктор Копиевский
Ассистенты арбитра: Марина Стрелецкая, Владимир Володин, Александра Ардашева, Семен Шлончак, Игорь Алехин, Светлана Грушко, Виктор Матяш, Александра Вдовина, Александр Корнийко, Владимир Высоцкий, Андрей Скрипка, Валентин Куцев, Александр Жуков, Виктор Нижник
Ассистенты арбитра ВАР: Виталий Романов, Николай Балакин, Екатерина Монзуль, Марина Стрелецкая, Александра Ардашева
Арбитры футзала: Ярослав Вовчок, Евгений Гордиенко, Денис Куцый, Святослав Ключник
Арбитры пляжного футбола: Дмитрий Дудка, Александр Гуляев
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