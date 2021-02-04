Монзуль: Современный футбол очень быстрый, поэтому важна и физическая подготовка арбитра
Чтобы не допускать ошибок на фоне усталости
Украинский арбитр Екатерина Монзуль в комментарии ТК "Футбол" рассказала, как судьи проходят сборы в Турции.
"Во время игры важна не только теоретическая подготовка, но и физическая, потому что современный футбол очень быстрый и необходимо вовремя принимать решения. И на фоне усталости можно допустить ошибку. Поэтому необходимы постоянные тренировки, которые подготовлены FIFA, UEFA и УАФ. Следуя этим программам больше шансов добиться успеха", - сказала Монзуль.
Напомним, что именно Монзуль
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Источник:ТК Футбол
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