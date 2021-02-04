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Монзуль: Современный футбол очень быстрый, поэтому важна и физическая подготовка арбитра

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Чтобы не допускать ошибок на фоне усталости

Монзуль: Современный футбол очень быстрый, поэтому важна и физическая подготовка арбитра
Новина українською

Украинский арбитр Екатерина Монзуль в комментарии ТК "Футбол" рассказала, как судьи проходят сборы в Турции.

"Во время игры важна не только теоретическая подготовка, но и физическая, потому что современный футбол очень быстрый и необходимо вовремя принимать решения. И на фоне усталости можно допустить ошибку. Поэтому необходимы постоянные тренировки, которые подготовлены FIFA, UEFA и УАФ. Следуя этим программам больше шансов добиться успеха", - сказала Монзуль.

Напомним, что именно Монзуль была признана лучшим арбитром УПЛ 2020 года

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
ТК Футбол

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