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КДК УАФ открыл дело по поводу выступлений украинских футболистов за команду так называемой "ЛНР"

Общие новости
(2 голосов)

Информацию Ассоциации передала СБУ

КДК УАФ открыл дело по поводу выступлений украинских футболистов за команду так называемой "ЛНР"

Новина українською

СБУ обратилась к УАФ, сообщив, что в ходе оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, в составе команды "Восток-уголь". из так называемой ЛНР принимали участие в международном турнире по футболу "Лига братских народов-2020" среди команд из непризнанных республик. Турнир проводился 8-12 декабря в. Сухуми, Республика Абхазия.

Комитет по этике и честной игре открыл дело и проведет проверку возможного нарушения кодекса этики и честной игры УАФ в части причинения вреда имиджу украинскому футболу.

С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры по делу, УАФ предлагает до 2 марта предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче следующим лицам.

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Это: Сергей Асьмаев, Марко Белавин, Сергей Жарий, Андрей Ткачев, Владислав Рябчинский, Александр Варванин, Александр Майборода, Роман Коновалов, Алексей Яковленко, Алексей Еремин, Сергей Циндрик, Иван Рудницкий, Вячеслав Бебенин, Сергей Дрыга, Евгений Наумов, Михаил Захаров и Иван Зубахин.

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В статье: СБУ УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Хм (Хм)
22.02.2021 в 17:55
А в яких командах наразі числяться ці моральні виродки?
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mega.rodich777 (Чернигов)
22.02.2021 в 17:41
ЕЩЕ рака с тунцом забыли
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