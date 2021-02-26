В ПФК Львов опровергают информацию газеты касательно давления на клуб в языковом вопросе

ПФК "Львов" отрицает информацию, что у львовского клуба требуют сделать заявление, которое бы смягчило сложившуюся ситуацию вокруг конфликта главного тренера львовского клуба Виталия Шумского и арбитров матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" (0:2).

"Клуб заявляет, что это сообщение не соответствует действительности. Официально опровергаем упомянутую информацию газеты "Спортивка" и призываем представителей СМИ, футбольной общественности и болельщиков клуба не доверять сомнительным и непроверенным данным.

В случае необходимости – обращаться за официальным комментарием в пресс-службу "Львова".

Также напоминаем, что "Львов" всегда твердо отстаивает свою позицию и собственной деятельностью постоянно акцентирует внимание на важности национальных ценностей в жизни каждого гражданина нашего государства", – сказано в официальном сообщении "Львова".