В ПФК Львов опровергают информацию газеты касательно давления на клуб в языковом вопросе
Клуб сделал официальное заявление
ПФК "Львов" отрицает информацию, что у львовского клуба требуют сделать заявление, которое бы смягчило сложившуюся ситуацию вокруг конфликта главного тренера львовского клуба Виталия Шумского и арбитров матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" (0:2).
"Клуб заявляет, что это сообщение не соответствует действительности. Официально опровергаем упомянутую информацию газеты "Спортивка" и призываем представителей СМИ, футбольной общественности и болельщиков клуба не доверять сомнительным и непроверенным данным.
В случае необходимости – обращаться за официальным комментарием в пресс-службу "Львова".
Также напоминаем, что "Львов" всегда твердо отстаивает свою позицию и собственной деятельностью постоянно акцентирует внимание на важности национальных ценностей в жизни каждого гражданина нашего государства", – сказано в официальном сообщении "Львова".
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