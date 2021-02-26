  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ПФК Львов опровергают информацию газеты касательно давления на клуб в языковом вопросе
В тренде

В ПФК Львов опровергают информацию газеты касательно давления на клуб в языковом вопросе

Общие новости
(2 голосов)

Клуб сделал официальное заявление

В ПФК Львов опровергают информацию газеты касательно давления на клуб в языковом вопросе

Новина українською

ПФК "Львов" отрицает информацию, что у львовского клуба требуют сделать заявление, которое бы смягчило сложившуюся ситуацию вокруг конфликта главного тренера львовского клуба Виталия Шумского и арбитров матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" (0:2).

"Клуб заявляет, что это сообщение не соответствует действительности. Официально опровергаем упомянутую информацию газеты "Спортивка" и призываем представителей СМИ, футбольной общественности и болельщиков клуба не доверять сомнительным и непроверенным данным.

В случае необходимости – обращаться за официальным комментарием в пресс-службу "Львова".

Также напоминаем, что "Львов" всегда твердо отстаивает свою позицию и собственной деятельностью постоянно акцентирует внимание на важности национальных ценностей в жизни каждого гражданина нашего государства", – сказано в официальном сообщении "Львова".

Читайте также Предупреждение за мову. УАФ рассмотрит инцидент в матче Львов - Колос

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФК Львов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...