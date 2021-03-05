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Будет носить имя главнокомандующего УПА: Тернопольский местный стадион изменил название

Общие новости
(11 голосов)

"Нива" теперь будет играть на стадионе им. Романа Шухевича

Будет носить имя главнокомандующего УПА: Тернопольский местный стадион изменил название

fcnyva.com

Новина українською

Тернопольский городской стадион изменил название. Его переименовали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Такое решение единогласно принято сегодня на сессии Тернопольского городского совета.

"В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем такое важное решение (5 марта 1950 года Шухевич был убит – прим.).

Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно-патриотические соревнования "Кубок Шухевича", – сказал Надал.

Отметим, что 26 марта луцкая "Волынь" сыграет в Тернополе против "Нивы" на стадионе имени Романа Шухевича.

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В статье: Нива (Тернополь)
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Комментарии (10)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
05.03.2021 в 15:33
Надо бы ещё город переименовать. А то как то не патриотично получается: стадион имени Шухевича, улица Бандеры, а город Тернополь. Город переименовать в честь Мельника, Грушевского, Чорновила. Да мало ли достойных?
Ответить
+2
-7
FC Energy (Новая Каховка)
05.03.2021 в 16:21
Какая тебе разница?
Ответить
+1
-2
royalstas (Вінниця)
05.03.2021 в 14:32
Круто, Тернопіль красені!
Ответить
+9
-4
avatar
Микко82 (Херсон)
05.03.2021 в 14:23
Значить вже визначено стадіон, де в майбутньому будемо приймати збірну Польщі. Поляки відмовляться приїхати... 3 бали в кишені...
Ответить
+10
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
05.03.2021 в 16:16
Відмовляться приїхати такі дурні як ти.
Ответить
+1
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
05.03.2021 в 16:48
Это отличная идея. В принципе можно под каждую сборную подобрать кандидатов на переименование.
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0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
05.03.2021 в 14:01
жаль що кроти не зіграють в фіналі на стадіоні імені Романа Шухевича
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+12
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.03.2021 в 14:04
Рівень такий
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+8
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
05.03.2021 в 16:17
А в нас що кроти за рашку чи за Бразилію?.
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.03.2021 в 13:51
УПА СЛАВА УКРАЇНІ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ УПА!!!
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+18
-5


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