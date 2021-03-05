Будет носить имя главнокомандующего УПА: Тернопольский местный стадион изменил название

Тернопольский городской стадион изменил название. Его переименовали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Такое решение единогласно принято сегодня на сессии Тернопольского городского совета.

"В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем такое важное решение (5 марта 1950 года Шухевич был убит – прим.).

Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно-патриотические соревнования "Кубок Шухевича", – сказал Надал.