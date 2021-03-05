Ярославский: Когда ситуация поддавилась политически, я понимал, что Металлист вместе со мной уничтожат
Бизнесмен рассказал, почему и как он продал Металлист
Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский в интервью Цыганик LIVE рассказал о продаже клуба Сергею Курченко.
- О "Металлисте" я думал и думаю постоянно. Пришло время вернуть его.
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Открою секрет, что когда произошла вся эта ситуация, и Курченко попросил продать ему "Металлист", я не хотел продавать ни одной акции. Когда ситуация поддавилась политически, я понимал, что "Металлист" вместе со мной уничтожат. Я хотел отвести от "Металлиста" все эти невзгоды.
Я предложил Курченко 50% продать и оставить себе 50%. Он мне перезвонил через день и сказал, что ему посоветовали его эксперты, что если я даже останусь на одну миллионную долю в "Металлисте", то никто о клубе даже знать не будет.
Тогда ради "Металлиста" я и решился на эту продажу. Я бы никогда "Металлист" не продавал. Никогда.
- Была договоренность, что в
– Да, это прописано в контракте. Я почему активно начал сегодня этим заниматься. Не было смысла этим заниматься за 5 лет, 2-3 года. Остается 1,5 года до момента, когда я могу официально заниматься футболом.
Я всегда соблюдал букву закона. Неважно, кто такой Курченко, как он добрался до ситуации. Но если я пообещал – это закон. Сегодня не могу быть владельцем клуба, но заниматься подготовкой могу. Этим активно занят.
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