Шепелев провел свой 150-й матч за Динамо, Шапаренко - 100-й
Но юбилей был несколько испорчен
ФК Динамо
Домашний матч против "Вильярреала" в 1/8 финала Лиги Европы (0:2) стал юбилейным для двух игроков "
Так, хавбек Николай Шапаренко провел свой 100-й матч в футболке "Динамо", а для Владимира Шепелева поединок стал 150-м в составе киевской команды.
22-летний Шапаренко дебютировал за первую команду "Динамо" в 2017 году. 25 матчей провел за в еврокубках, 66 - в чемпионатах, 7 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке. Забил 13 голов.
Шепелев дебютировал в составе первой команды "бело-синих" в начале 2017-го. 38 матчей провел в еврокубках, 98 раз играл в чемпионатах Украины, 11 раз - в Кубке Украины и трижды - в Суперкубке. На счету Владимира четыре гола за киевлян.
Популярное сейчас
- Черноморец - единоличный лидер ПФЛ. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Денисов: Десять клубов УПЛ не поддержали идею Гельзина выразить недоверие главе судейского комитета Лучи
- Игроки Агробизнеса помыли клубный автобус Вереса
- Алиев - Павелко: Андрей, не занимайся ерундой. У меня тоже есть к тебе вопросы
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули