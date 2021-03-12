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Шепелев провел свой 150-й матч за Динамо, Шапаренко - 100-й

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Но юбилей был несколько испорчен

Шепелев провел свой 150-й матч за Динамо, Шапаренко - 100-й

ФК Динамо

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Домашний матч против "Вильярреала" в 1/8 финала Лиги Европы (0:2) стал юбилейным для двух игроков "Динамо".

Так, хавбек Николай Шапаренко провел свой 100-й матч в футболке "Динамо", а для Владимира Шепелева поединок стал 150-м в составе киевской команды.

22-летний Шапаренко дебютировал за первую команду "Динамо" в 2017 году. 25 матчей провел за в еврокубках, 66 - в чемпионатах, 7 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке. Забил 13 голов.

Шепелев дебютировал в составе первой команды "бело-синих" в начале 2017-го. 38 матчей провел в еврокубках, 98 раз играл в чемпионатах Украины, 11 раз - в Кубке Украины и трижды - в Суперкубке. На счету Владимира четыре гола за киевлян.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владимир Шепеле
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Источник:
ФК Динамо

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