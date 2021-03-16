Арене Львов предлагают присвоить имя Степана Бандеры

Депутаты Львовского областного совета обратились к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке депутат Львовского областного совета Ольга Березюк.

"От ЕС предложили обращение на сессии облсовета о переименовании стадиона "Арена Львов" на стадион "имени Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Обращение поддержали 68 депутатов, не голосовали 7.

"Арена Львов" была построена к Евро-2012. На стадионе ранее играли "Карпаты", некоторое время донецкий "Шахтер", сейчас это домашняя арена "Руха" и ФК "Львов". Также здесь проводит матчи сборная Украины. В частности, в марте здесь планируют играть поединки отбора к ЧМ-2022, правда, активно ходят слухи, что матчи будут перенесены в Киев из-за обострения эпидемиологической ситуации.

Степан Бандера - известный украинский политический деятель, один из идеологов и лидеров Организации украинских националистов. Именно он был автором Акта провозглашения независимого Украинского государства во время Второй мировой войны после вступления немецких войск во Львов и отступления войск СССР. Правда, был арестован немецкими оккупантами и до 1944-го года находился в концлагере Заксенхаузен. На предложение нацистов вести совместную борьбу с коммунистами отказался. После войны остался в Германии, где в 1959-м был убит агентом КГБ. Сейчас Степан Бандера - один из символов, который российская пропаганда использует в войне против Украины.

Напомним, что на днях Центральному стадиону Тернополя было присвоено имя другого борца за независимость Украины, командира УПА Романа Шухевича. В ответ Израиль и Польша сделали резкие заявления в адрес Украины, в этих государствах Шухевича обвиняют в сотрудничестве с нацистами.